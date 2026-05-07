Pożegnanie Bartosza Kurka! "Długo nie zapomnę"

Kurek po finiszu poprzedniego sezonu przeniósł się z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Tokio Great Bears. Nie była to pierwsza japońska przygoda w karierze polskiego atakującego - wcześniej, w latach 2020-2024 grał w Wolfdogs Nagoya.

Wychodzi jednak na to, że na ten moment rozdział życia w Kraju Kwitnącej Wiśni został zamknięty. Sam Kurek poinformował o tym w specjalnym wpisie na Instagramie.

"Tokio, dziękuję. To był wyjątkowy sezon. Pełen emocji, nowych doświadczeń, walki do samego końca i ludzi, których długo nie zapomnę. Nie zakończył się takim wynikiem, jakbyśmy chcieli, ale może to dobrze bo motywacji do poprawy nam na pewno nie zabraknie. Japonia zawsze była naszym domem z dala od domu, a Tokio z dnia na dzień stało się jednym z ulubionych miejsc ever. Do zobaczenia" - napisał atakujący.

Na razie nie wiadomo, gdzie utytułowany reprezentant Polski będzie kontynuował karierę. Warto jednak wspomnieć, że w tym sezonie nie znalazł się na liście powołanych przez Nikolę Grbicia do kadry.

Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski niemal 19 lat temu - 1 czerwca 2007 w wygranym 3:1 meczu Ligi Światowej z Argentyną. Od tego czasu był regularnie powoływany do kadry, z którą odniósł wiele sukcesów. Najważniejsze to srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022) oraz dwa tytuły mistrza Europy (2009, 2023).

