Real Madryt wydał komunikat! Oto, co czeka piłkarzy po bójce

Hubert Pawlik

Real Madryt opublikował w czwartek wieczorem oświadczenie po bójce, do której doszło po treningu między Aurelienem Tchouamenim a Federico Valverde. Wiemy już, co czeka obu zawodników.

Piłkarze Realu Madryt pobili się na treningu

"Real Madryt ogłasza, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dziś rano, klub zdecydował się wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko naszym zawodnikom Fede Valverde i Aurelienem Tchouamenim" - przekazano.

 

Dodano, że klub ogłosi decyzję w odpowiednim czasie, po zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

 

Dla przypomnienia tuż po czwartkowym treningu Tchouameni, po tym jak Valverde nie podał mu ręki, uderzył kolegę z zespołu. Urugwajczyk doznał rozcięcia i musiał udać się do szpitala, gdzie założono mu szwy. Hiszpańskie media podają, że ma problemy z pamięcią.

 

Pracownicy Valdebebas (ośrodka Realu Madryt - przyp. red.) przyznali, że incydent, był "najpoważniejszym, jaki kiedykolwiek miał miejsce w centrum treningowym". "Bójka eskalowała do takiego poziomu, że wymagała interwencji kilku zawodników oraz członków sztabu" - pisała "Marca". 

 

Niedługo potem klub opublikował również komunikat w sprawie stanu zdrowia Fede Valverde.

 

"Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne zdiagnozowano uraz czaszkowo-mózgowy. Valverde przebywa w domu, w dobrym stanie, ale będzie musiał odpoczywać przez 10-14 dni" - czytamy.

 

Już w niedzielę 10 maja zostanie rozegrane ostatnie w tym sezonie El Clasico. Wiemy już, że nie wystąpi w nim Valverde, którego czeka wymuszona przerwa. 

