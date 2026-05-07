Real Madryt wydał komunikat! Oto, co czeka piłkarzy po bójce

"Real Madryt ogłasza, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dziś rano, klub zdecydował się wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko naszym zawodnikom Fede Valverde i Aurelienem Tchouamenim" - przekazano.

Dodano, że klub ogłosi decyzję w odpowiednim czasie, po zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

Dla przypomnienia tuż po czwartkowym treningu Tchouameni, po tym jak Valverde nie podał mu ręki, uderzył kolegę z zespołu. Urugwajczyk doznał rozcięcia i musiał udać się do szpitala, gdzie założono mu szwy. Hiszpańskie media podają, że ma problemy z pamięcią.

Pracownicy Valdebebas (ośrodka Realu Madryt - przyp. red.) przyznali, że incydent, był "najpoważniejszym, jaki kiedykolwiek miał miejsce w centrum treningowym". "Bójka eskalowała do takiego poziomu, że wymagała interwencji kilku zawodników oraz członków sztabu" - pisała "Marca".

Niedługo potem klub opublikował również komunikat w sprawie stanu zdrowia Fede Valverde.

"Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne zdiagnozowano uraz czaszkowo-mózgowy. Valverde przebywa w domu, w dobrym stanie, ale będzie musiał odpoczywać przez 10-14 dni" - czytamy.

Już w niedzielę 10 maja zostanie rozegrane ostatnie w tym sezonie El Clasico. Wiemy już, że nie wystąpi w nim Valverde, którego czeka wymuszona przerwa.