Reprezentant Polski zagra w finale Ligi Europy! Deklasacja w rewanżu

Pierwsze starcie na City Ground w Nottingham zakończyło się skromnym zwycięstwem gospodarzy 1:0. Jedyna bramka padła w 71. minucie, gdy rzut karny skutecznie wyegzekwował Chris Wood. Matty Cash wybiegł na murawę w podstawowym składzie i rozegrał pełne 90 minut.

Czwartkowy rewanż rozpoczął się z kolei od zdecydowanej dominacji podopiecznych Unaia Emery'ego, którzy od pierwszego gwizdka przeważali zarówno w posiadaniu piłki, jak i w liczbie oddawanych strzałów. Miejscowi raz po raz zagrażali bramce rywali, a ich starania przyniosły efekt w 36. minucie. Wówczas Ollie Watkins, po świetnym dograniu Emiliano Buendii, skierował futbolówkę do siatki i wyrównał stan dwumeczu.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Zespół Aston Villi wciąż dyktował warunki, dążąc do przechylenia szali awansu na swoją korzyść. Sztuka ta udała się w 57. minucie. Pau Torres upadł w polu karnym, a arbiter główny po wideoweryfikacji VAR podyktował "jedenastkę". Do piłki podszedł Buendia i pewnym uderzeniem dał swojej drużynie upragnione prowadzenie.

"The Villans" udokumentowali przewagę w tym meczu za sprawą kapitana zespołu, Johna McGinna. W 77. i 80. minucie spotkania Szkot dwukrotnie pokonał bramkarza rywali w bardzo podobny sposób, czym ostatecznie przypieczętował awans drużyny do kolejnej fazy turnieju.

Ostatecznie to właśnie ekipa Matty'ego Casha awansowała do finału Ligi Europy. Już 20 maja w Stambule piłkarze z Birmingham zmierzą się z SC Freiburg, który w półfinale wyeliminował SC Braga (1:2, 3:1).

Aston Villa - Nottingham Forest 4:0 (1:0) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Aston Villa]

BramkI: Ollie Watkins 36; Emiliano Buendia 57 (rzut karny); John McGinn 77, 80.

Aston Villa: Emiliano Martinez - Victor Lindelof (74. Lamare Bogarde), Ezri Konsa, Pau Torres (90. Tyrone Mings) - Matty Cash, John McGinn (90. Leon Bailey), Emiliano Buendia (86. Jadon Sancho), Youri Tielemans, Lucas Digne - Ollie Watkins, Morgan Rogers (90. Douglas Luiz).

Nottingham: Stefan Ortega - Jair Cunha (88. Murillo), Nikola Milenkovic, Morato (71. Dilane Bakwa), Neco Williams - Omari Hutchinson (88. Jimmy Sinclair), Nicolas Dominguez, Elliot Anderson, James McAtee (46. Ryan Yates) - Igor Jesus - Chris Wood (71. Lorenzo Lucca).

Żółte kartki: Morato, Jair Cunha.

Sędziował: Glenn Nyberg (Szwecja).

