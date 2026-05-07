Resovia przegrywa mecz o brąz, ale co zrobił Botti? Były trener polskich siatkarzy zaskoczony

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Mamy już pierwszego medalistę PlusLigi. Inna sprawa, że przebieg meczu Asseco Resovii z PGE Projektem mocno zaskoczył.

Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski: Projekt wygrał gładko i to jest zastanawiające. Po trzecim meczu, gdzie Resovia postawiła się w Warszawie, wydawało się, że będzie inaczej. Ja sądziłem, że Resovia właśnie otworzyła sobie drogę do piątego meczu.

Stało się inaczej.

I to mnie dziwi, bo w trzecim meczu była dramaturgia i determinacja po stronie Rzeszowa. I wygrana. Po czymś takim drużyna się odbudowuje. Jednak wyszło, jak wyszło. I nie wiem, jaka jest przyczyna przegranej w takim stylu. Bo przegrać można, ale nie tak.

Niby było widać, że Rzeszów się stara, że próbuje walczyć, ale nad tym wszystkim unosi się jakaś niemoc, jakiś marazm. Patrząc na to, trudno było liczyć na cud. Był moment ciekawej gry w trzecim secie, ale to tyle.

Zabrakło wiary.

To na pewno. Dla mnie też zaskakujące jest to, co zrobił trener Botti. Tak doświadczony szkoleniowiec wykonał ruch z pozostawieniem składu, który kończył poprzedni mecz, czyli z Buckim na ataku i Vasiną na przyjęciu. A przecież taki trener jak Botti doskonale wie, że zawodnicy, którzy rzadziej występują, nie dadzą tej jakości. Nie są przyzwyczajeni do gdy na dłuższym dystansie. Co z tego, że świetnie zakończyli tamten mecz.

To był błąd?

Tak nie chciałbym mówić. Jednak doświadczony trener, który coś już wygrał, powinien zdawać sobie sprawę, że rezerwowi nie mają tej wytrzymałości, bo nie są w rytmie. Fizyka to jedno. Strona mentalna też nie jest tak mocna, jak u tych podstawowych graczy. Trener oddychający zespołem powinien o tym wiedzieć. Mnie to w każdym razie zdziwiło. Raz, że ci zawodnicy nie byli w stanie się tak szybko zregenerować. Dwa, że ich psychika też była zmęczona.

Resovia zaczęła ten czwarty mecz z potężną zmianą i rozbitą strukturą. Wyjęcie dwóch graczy miało według mnie wpływ. Jasne, że w poprzednim spotkaniu grali słabiej i zostali zmienieni, ale nowy mecz, to nowa historia.

Bottti pewnie liczył, że to, co tak pięknie zafunkcjonowało w Warszawie, dalej będzie działać.

Tyle że taki Vasina przez jakiś czas w ogóle nie był w składzie. Miał swoje problemy zdrowotne, a w tym meczu numer trzy oddał siłę i serducho. Musiał za ten ogromny wysiłek zapłacić cenę.

Nie chcę być adwokatem Bottiego, ale przychodzi mi do głowy jeszcze to, że tak bardzo nie był pewny swojej drużyny, że zaryzykował na całego. Uznał, że jeśli nic nie zrobi, to przegra, a tak, to daje sobie jakąś szansę. Takie trochę wariactwo.

Tak mogło być. Warto zauważać, że zespół Resovii był w tym sezonie permanentnie zmieniany. Nie było stabilizacji. Tam jest trzech libero i żaden nie jest pewniakiem. Na innych pozycjach jest to samo. Choćby na przyjęciu. Szalpuk gra, a nagle jest odstawiany. Nie dostaje zaufania, które sprzyja konsolidacji. Ten brak stabilizacji odbił się też na wyniku meczu z Projektem. Przez to w drużynie nie ma ducha i determinacji.

Marcin Janusz z Resovii mówił, że się starali, ale rywal był nie do ruszenia. Według mnie Projekt wyczuł słabość Resovii, dlatego ją stłamsił.

A potencjał zawodniczy w zespole Resovii jest ogromny.

Drużyna została zbudowana z bardzo dobrych graczy. I jakby nie spojrzeć ten wynik jest porażką trenera, który rok temu zrobił mistrza z Lublinem, a to nie wyszło.

Trudno jednak coś stworzyć, jak do ostatniego meczu jest się na placu budowy.

To na pewno. Trzeba mieć szkielet, siedmiu pewniaków, jakąś gradację w zespole. Trener nie znalazł złotego środka czy panaceum na wszystkie problemy. Skład jest świeży, jednoroczny, ale to też nie tłumaczy wszystkiego.

Tymczasem trwa walka o złoto pomiędzy Bogdanką LUK Lublin a Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

I mam satysfakcję, bo w swoich ocenach widziałem piąty mecz. Leon, którego drużyna potrzebuje jak kania dżdżu, nie porwał drużyny zagrywką. Nie mówię, że on jest czemukolwiek winny, bo cały zespół powinien dźwigać ciężary meczu. W Lublinie jednak zwykle było tak, że większość zabierała się z Leonem.

To co teraz?

Nic złego się nie dzieje. Leon rzadko gra dwa słabe mecze z rzędu, więc sprawa złota dalej jest otwarta. A patrząc na tendencję lidera, można by dodać, że w piątym meczu jest lekkie wskazanie na Lublin. Po tej ostatniej porażce Lublin powinien się zmobilizować, ale niczego nie przesądzam.

Cieszę się, że będzie piąty mecz, że jeszcze kilka dni będziemy żyli emocjami PlusLigi.

I to będą dobre emocje, zważywszy na fakt, że mecz numer cztery stał na wysokim poziomie.

Warta wygrała, bo zagrała rozważniej. Jak doświadczony bokser - dała się wyszaleć rywalowi i wypunktowała go. Tam wszystko się zazębiało. Nawet jeśli jakiś zawodnik, jak Gladyr, zaczął źle, to potem się zbierał.

Warta nie poddała się po pierwszym przegranym secie. Do tego doszedł spokój trenera Winiarskiego, który nie dał się ponieść nerwom. Swoje zrobił Russell, a Kwolek, choć jego forma falowała, zdobył punkty tam, gdzie trzeba.

Z kolei w Lublinie nie tak dobrze, jak wcześniej, zagrali Young z Malinowskim.

Oni mogą i będą grać dobrze, ale to jednak Leon musi załatwić te najważniejsze problemy. W poprzednich meczach to robił. Teraz, jak presja rozłożyła się na całą drużynę, to pojawił się kłopot. Gdy trzeba było dźwigać wynik, to Young i Malinowski nie radzili sobie już tak dobrze. Young niby robił to samo, co w poprzednich spotkaniach, ale albo go blokowali, albo popełniał błędy. Chyba nie czuł się tak pewnie, widząc, że drużyna nie funkcjonuje tak, jak w dwóch poprzednich spotkaniach. A wystarczyło, że Leon raz i drugi raz trafił w aut, by wkradła się niepewność.

To jednak o niczym nie przesądza. Piąty mecz będzie nową historią.