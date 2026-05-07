Rewolucja w siatkarskiej Lidze Narodów! Kibice mogą być zaskoczeni

Robert MurawskiSiatkówka

W tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów zajdzie spora zmiana. FIVB zrezygnowała z wyboru drużyny marzeń po turnieju finałowym, inaczej będzie też wybierany najlepszy siatkarz i siatkarka (MVP) rozgrywek.

fot. FIVB
W 2025 roku nagrodę MVP w Lidze Narodów otrzymał Jakub Kochanowski.

We wcześniejszych latach, w Lidze Narodów "dream team" wybierany był po turnieju finałowym. Przyznawano również nagrodę MVP dla najlepszego siatkarza danej edycji. Otrzymało ją trzech reprezentantów Polski - Bartosz Kurek (2021, wspólnie z nim nagrodzony został Wallace de Souza z Brazylii), Paweł Zatorski (2023) oraz Jakub Kochanowski (2025).

 

W zbliżającej się edycji VNL 2026 dojdzie do rewolucyjnej zmiany. Zrezygnowano z wyboru "drużyny marzeń". Nagrody indywidualne zostaną przyznane już po zakończeniu fazy zasadniczej na podstawie oficjalnych statystyk. Otrzymają ją najlepiej punktujący, najlepiej atakujący, najlepiej blokujący, najlepiej serwujący, najlepiej rozgrywający, najlepiej broniący i najlepiej przyjmujący siatkarze i siatkarki.

 

MVP Ligi Narodów siatkarek oraz siatkarzy zostaną wybrani spośród zawodniczek i zawodników, którzy zagrają w meczu o złoty medal. Wybór zostanie dokonany poprzez głosowanie z udziałem kibiców oraz wyznaczonych ekspertów siatkówki.

 

