Samuraje chcą sprawić niespodziankę!

Japończycy zmagania w Sosnowcu rozpoczęli od przegranej z Francją 3:4, choć na początku trzeciej tercji po golach strzelonych przez Fujiego Suzuki i Yu Sato prowadzili 3:2. W samej końcówce dwie bramki zdobyte przez Jordanna Perreta zapewniły wygraną "Trójkolorowym". W drugim spotkaniu zespół z Azji nie sprostał Kazachstanowi, przegrywając to starcie 0:6. We wtorek, Japończycy w niezwykle ważnym meczu zmierzyli się z Litwą, wygrywając to spotkanie po dogrywce 3:2. Złotego gola w 35. sekundzie dogrywki strzelił Yu Sato.

Japonia do turnieju w Sosnowcu przygotowywała się najpierw na obozie w Tokio, a później na Węgrzech, gdzie zespół z Azji przechodził proces aklimatyzacyjny. W trakcie zgrupowania w stolicy nasi rywale rozegrali dwa towarzyskie mecze z występującą w Dywizji IB (poziom niżej) reprezentacją Korei Południowej. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Japonii 2:1 po serii rzutów karnych (w najazdach było 2:1 dla Japonii). Jedyną bramkę w meczu zdobył napastnik Kenta Takagi, który także wykorzystał rzut karny, a autorem drugiego trafienia w najazdach był Tohi Kobayashi (obaj Red Eagles Hokkaido). Drugi sparing zakończył się także wygraną Japonii, tym razem w stosunku 6:2. Bramki dla naszych grupowych rywali zdobyli: Kobayashi (dwie) oraz Sota Isogai, Yuki Miura, Chikara Hanzawa i Jordan Keller.

Pod koniec kwietnia Japończycy przylecieli do węgierskiego Gyor, rozegrali dwa mecze kontrolne z grającą w Elicie reprezentacją Węgier. A w zasadzie z drugą reprezentacją Węgier, bo pierwsza kadra w tym samym czasie zmierzyła się na wyjeździe w Biel z aktualnymi wicemistrzami świata – Szwajcarami. Japończycy wygrali oba sparingi z Węgrami. Pierwszy mecz rozegrany w Szombathely zakończył się wynikiem 4:3, a bramki dla Japonii zdobyli: Teruto Nakajima, Taiki Takebe, Ray Murakami i Yushiro Hirano. Drugie starcie odbyło się na lodowisku w Gyor i to spotkanie także zakończyło się zwycięstwem Japończyków, tym razem 4:2. Na listę strzelców w drugim sparingu wpisali się kolejno Chirkara Hanzawa, Jordan Keller, Yu Sato i ushiro Hirano.

Kanadyjski selekcjoner naszych rywali - Jarrod Skalde na turniej mistrzowski powołał łącznie 24 zawodników (3 bramkarzy, 8 obrońców i 13 napastników).

Ostatecznie do turniejowej kadry nie załapał się obrońca Yutaka Toko, występujący w barwach mistrza Ligi Azjatyckiej - Red Eagles Hokkaido. Wcześniej w porównaniu do dwumeczu z Koreą Południową w kadrze Japonii nastąpiła jedna zmiana. W miejsce napastnika Kaia Sugimoto (Yokohama Grists) powołanie otrzymał Yu Sato, który gra na drugim poziomie rozgrywkowym w Rosji, w Buranie Woroneż, a wcześniej w ekipie Dynamo-Altay Barnaul.

W składzie naszych rywali znalazło się szesnastu zawodników, którzy przed rokiem rywalizowali w turnieju zaplecza Elity, który odbył się w rumuńskim Sfantu Gheorghe. Japonia w tamtym turnieju na inaugurację przegrała z Włochami 1:4, uległa Biało-Czerwonym 1:2, a honorowego gola w tamtym meczu strzelił na kilka sekund przed końcem spotkania Yuto Osawa.

- Niestety nie potrafiliśmy wypracować sobie okazji bramkowych, brakowało nam płynności w naszej grze ofensywnej i dlatego przegraliśmy tamto spotkanie – podkreśla napastnik reprezentacji Japonii, Chikara Hanzawa.

Następnie zespół z Azji przegrał po dogrywce z Wielką Brytanią 4:5, a w przedostatnim, decydującym meczu pokonali gospodarzy turnieju – Rumunię 5:3, zapewniając sobie utrzymanie na zapleczu Elity. W ostatnim spotkaniu grupowym sprawili największą sensację wygrywając z Ukrainą 3:2, pozbawiając ich szans na awans do Elity.

- Chcieliśmy wygrać ten jeszcze jeden mecz dla naszych fanów, którzy nas wspierali przez cały turniej. To jest to, z czego jesteśmy naprawdę zadowoleni, że mogliśmy zakończyć turniej takim mocnym akcentem – zaznacza Hanzawa.

Hokeiści z Kraju Kwitnącej Wiśni nie lubią grać twardego, fizycznego hokeja, ale za to mogą pochwalić się innymi autami.

- Japońscy gracze są bardzo szybcy, mają szybkość, która moim zdaniem utrudnia grę każdej drużynie. Są napastnikami i obrońcami, każdy zawodnik jest szybki, każdy z nich ma szybkie nogi. Poza tym naszym atutem jest strzał – wylicza były obrońca KH Energi Toruń, Kazuki Lawlor.

Faworytem tego spotkania będą Biało-Czerwoni i każdy inny wynik będzie wielką niespodzianką.

- Myślę, że to będzie dobry mecz, polscy kibice są bardzo zaangażowani w doping, więc wszyscy na trybunach będą im kibicować. Będzie głośno, atmosfera będzie gorąca, a ja lubię grać w takim klimacie. Wiem, że Polska to świetna drużyna, ale przy takim gorącym dopingu mogę grać swobodnie i dam z siebie wszystko przy każdej nadarzającej się okazji do strzelenia gola – mówi Hanzawa.

Dotychczas z Japonią graliśmy 43 razy, z czego wygraliśmy 35 spotkań. Dwa mecze kończyły się wynikiem nierozstrzygniętym, a sześciokrotnie górą byli nasi rywale.

