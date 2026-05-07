Stało się! Polki poza ćwierćfinałem

Punkty w spotkaniu z drużyną z Azerbejdżanu zdobyły: Aleksandra Zięmborska, Klaudia Gertchen i Weronika Telenga - po 4 oraz Anna Pawłowska 2.

W meczu z Chinami najskuteczniejsze były Zięmborska - 5 i Pawłowska - 4 punkty. Gertchen miał 3 pkt i 5 zbiórek, a Telenga 2 pkt.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec sezonu zasadniczego! Znamy pary play-in i play-off Orlen Basket Ligi!

Kilka dni temu, w inauguracyjnym turnieju tegorocznego cyklu - w chińskim Chengdu - Polki dotarły do półfinału, w którym po emocjonującej walce uległy USA 20:21.

Druga reprezentacja Polski, zespół występujący w Manili po szyldem Warsaw, w składzie: Marta Marcinkowska, Klaudia Wnorowska, Klaudia Niedźwiedzka i Weronika Wesołowska nie zakwalifikowała się z eliminacji do turnieju głównego. Biało-czerwone pokonały drużynę Manila 14:9, ale przegrały z USA 5:21.

Każdy z zespołów ma zagwarantowany udział w pięciu turniejach cyklu, ale może też otrzymać dziką kartę od organizatorów. Women's Series składa się w tym roku z 20 zawodów oraz finałowej rywalizacji dla najlepszych drużyn - w Szanghaju na początku września.

Podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000) w tradycyjnej odmianie koszykówki, od 14 maja przygotowywać się będą w kraju do mistrzostw świata, które odbędą się w Warszawie na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki od 1 do 7 czerwca. W 2025 r. Polki w Ułan Bator w 9. czempionacie globu zajęły czwarte miejsce, najlepsze w historii startów.

KP, PAP