Szczęsny wrócił do akcji z "Łatwogangiem". Tak namówił Yamala

Krystian NatońskiPiłka nożna

Nie milkną echa spektakularnego wydarzenia, jakim był stream charytatywny "Łatwoganga", podczas którego zebrano ponad 280 mln zł na rzecz fundacji Cancer Fighters. Jednym z uczestników akcji był Wojciech Szczęsny, który w rozmowie z Eleven Sports opowiedział, jak namówił do tego Lamine'a Yamala.

Dwóch piłkarzy, jeden w pomarańczowym stroju bramkarskim z numerem 25, drugi w niebieskim stroju z numerem 32, rozmawia na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Wojciech Szczęsny wsparł akcję "Łatwoganga" i nagrał filmik z gwiazdą Barcelony

Szczęsny wsparł akcję "Łatwoganga" i obiecał, że przy kwocie 150 mln zł nagra z gwiazdą Barcelony filmik z tej okazji. Mobilizacja darczyńców okazała się błyskawiczna i Polak wykonał zadanie.

 

- To było bardzo łatwe. Tamtego dnia mieliśmy tylko rozruch. Lamine miał rehabilitację. Ja cały czas oglądałem ten stream i pokazałem mu go. Wyjaśniłem mu i powiedziałem, że jak będzie 150 milionów to musimy nagrać filmik - przyznał Szczęsny.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wojciech Szczęsny rozwiał wątpliwości. Chodzi o jego przyszłość

 

W wydarzeniu charytatwnym udział wzięło mnóstwo osób ze świata sportu. Mowa m.in. o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek. Dzięki temu udało się zebrać astronomiczną kwotę dla fundacji pomagającej walczyć z rakiem.

 

- Byłem pod tak dużym wrażeniem, że chciałem się do tego dołączyć. Uważam, że była to niesamowita akcja. Widziałem, że teraz niedawno nawet Thierry Henry dołączył. "Łatwogang" tak naprawdę nie ma granic i możemy być z tego dumni - powiedział bramkarz.

 

Zobacz także

Wojciech Szczęsny rozwiał wątpliwości. Chodzi o jego przyszłość

Cała rozmowa z Wojciechem Szczęsnym w załączonym materiale wideo.

 

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC BARCELONAHISZPANIALAMINE YAMALŁATWOGANGPIŁKA NOŻNAWOJCIECH SZCZĘSNY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 