Szczęsny wrócił do akcji z "Łatwogangiem". Tak namówił Yamala

Szczęsny wsparł akcję "Łatwoganga" i obiecał, że przy kwocie 150 mln zł nagra z gwiazdą Barcelony filmik z tej okazji. Mobilizacja darczyńców okazała się błyskawiczna i Polak wykonał zadanie.

- To było bardzo łatwe. Tamtego dnia mieliśmy tylko rozruch. Lamine miał rehabilitację. Ja cały czas oglądałem ten stream i pokazałem mu go. Wyjaśniłem mu i powiedziałem, że jak będzie 150 milionów to musimy nagrać filmik - przyznał Szczęsny.

W wydarzeniu charytatwnym udział wzięło mnóstwo osób ze świata sportu. Mowa m.in. o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek. Dzięki temu udało się zebrać astronomiczną kwotę dla fundacji pomagającej walczyć z rakiem.

- Byłem pod tak dużym wrażeniem, że chciałem się do tego dołączyć. Uważam, że była to niesamowita akcja. Widziałem, że teraz niedawno nawet Thierry Henry dołączył. "Łatwogang" tak naprawdę nie ma granic i możemy być z tego dumni - powiedział bramkarz.

