Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajmują Polacy? Czy mają szansę na awans?

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu trwają hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje reprezentacja Polski, prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Litwa. Gdzie obejrzeć?

Biało-Czerwoni zmagania rozpoczęli od ogrania Ukrainy w sobotę. Dzień później rywalizowali z Francją, przegrywając po rzutach karnych. Z kolei we wtorek przegrali z Kazachstanem.



W czwartym spotkaniu Polska zmierzyła się z Japonią i wygrała. Tym samym Polacy mają na swoim koncie siedem punktów - podobnie jak Francja i Ukraina.



W ostatniej serii gier Biało-Czerwoni w piątek będą rywalizować z Litwą. Wówczas rozstrzygnie się to, kto wywalczy awans do Elity.

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Pewny awansu jest już Kazachstan.

Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

BS, Polsat Sport