Tego się nikt nie spodziewał! Ogłosił koniec kariery. Oto powód

Suele przekazał niemieckim mediom informację o zawieszeniu butów na kołek. W kwietniu doznał poważnego urazu kolana, mimo że nie doszło do zerwania więzadeł. Środkowy obrońca postanowił jednak, że nie będzie dłużej ryzykował poważniejszych kontuzji i chce poświęcić więcej czasu dla rodziny.

Jego kontrakt z Borussią Dortmund jest ważny do końca tego sezonu. Do ekipy BVB trafił w 2022 roku i zdążył rozegrać 109 spotkań. Wcześniej był wieloletnim piłkarzem Bayernu Monachium, dla którego wystąpił 171-krotnie. Z zespołem ze stolicy Bawarii pięciokrotnie sięgnął po triumf w Bundeslidze, czterokrotnie wygrał Superpuchar Niemiec i dwukrotnie Puchar Niemiec. W pamiętnym sezonie 2019/2020 cieszył się ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów, a niedługo później dorzucił Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

30-latek był również etatowym reprezentantem Niemiec. W barwach narodowych zadebiutował w 2016 roku i wystąpił 49 razy.

