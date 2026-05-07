Ten klub nie docenił Pietuszewskiego! Aż nie chce się wierzyć

Dziennik "A Bola" zacytował ostatni wywiad byłego bramkarza Arsenalu. Ten przyznał, że niedawno oferował Pietuszewskiego kilku klubom włoskiej ekstraklasy.

"Jest taki chłopak, Oskar Pietuszewski, Polak urodzony w 2008 roku, który grał w Jagiellonii do stycznia. Mówiono mi o nim, i polecałem go kilku klubom Serie A, w tym Fiorentinie. Ale nikt nie był zainteresowany" - przekazał.

Viviano nie ma wątpliwości, że 17-latek to niesamowity zawodnik, który dopiero co zdobył przecież mistrzostwo Portugalii.

"We Włoszech nikt w niego nie uwierzył, więc trafił do Portugalii za grosze, patrząc na talent, biorąc pod uwagę jego talent - podsumował.

Pietuszewski rozegrał łącznie 16 meczów w barwach Porto, strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Portugalscy dziennikarze donieśli, że skrzydłowy wrócił już do treningów z zespołem po tym jak przebywał w Polsce, gdzie musiał napisać egzaminy maturalne.