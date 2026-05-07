Walka o mistrzostwo Polski w PlusLidze wciąż trwa! "Wróciliśmy do gry"
- Nikt jeszcze nie wygrał tego mistrzostwa, ale cieszę się, że po dwóch słabszych meczach wróciliśmy do naszej optymalnej gry - powiedział atakujący Aluronu CMC Warty Zawiercie Bartłomiej Bołądź. Jego drużyna wygrała w Lublinie z LUK Bogdanką 3:1. W finale PlusLigi jest remis 2-2.
Ta rywalizacja mogła się skończyć już tego dnia, gdyby wygrała Bogdanka LUK Lublin, mająca za sobą atut własnej hali. Jednak po zwycięstwie w pierwszym secie, trzy kolejne padły łupem podopiecznych Michała Winiarskiego. O losach mistrzostwa Polski zadecyduje ostatnie spotkanie, które rozegrane zostanie w Sosnowcu, gdzie gospodarzem będzie śląska drużyna.
- W finale grają dwa zespoły o uznanej klasie i mam nadzieję, że w niedzielę zaprezentujemy widowisko na wysokim poziomie. Wiemy, jaki jest nasz przeciwnik, ale najważniejsze, że wróciliśmy do naszej optymalnej gry - dodał Bołądź, wybrany MVP środowego spotkania.
Wiary w końcowy sukces nie tracą jednak Lublinianie.
- Wielokrotnie pokazywaliśmy, że wszystko się może wydarzyć, że potrafiliśmy wychodzić z różnych opresji i trudnych sytuacji. Jestem bardzo ciekawy niedzielnego meczu, musimy odpocząć i, szanując przeciwnika, zagrać na naszym poziomie, którego dziś nie zademonstrowaliśmy, popełniając zbyt wiele błędów, skwapliwie wykorzystanych przez rywali - stwierdził Marcin Komenda, kapitan lubelskiej drużyny.
Po bardzo ciekawej jak dotąd i stojącej na wysokim poziomie rywalizacji o mistrzostwo Polski siatkarzy po czterech spotkaniach play-off (do trzech zwycięstw) jest remis 2-2, a każda drużyna po jednym meczu wygrywała i przegrywała, występując w roli gospodarza.
Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 10 maja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.