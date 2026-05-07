Wojciech Szczęsny rozwiał wątpliwości. Chodzi o jego przyszłość

Wojciech Szczęsny w wywiadzie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Bramkarz chce na dłużej zostać w Barcelonie.

Wojciech Szczęsny chce zostać w Barcelonie na dłużej

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące możliwej przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Dziennikarze zastanawiają się, czy doświadczony bramkarz na dłużej pozostanie w Barcelonie. Teraz na ten temat postanowił wypowiedzieć się sam zainteresowany. 

 

W rozmowie z Mateuszem Święcickim golkiper stwierdził, że chce na dłużej zostać w zespole "Dumy Katalonii".

 

- Mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą pojawiać się spekulacje, czy jeszcze mogę i czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc sądzę, że porozmawiamy sobie przed El Clasico parę razy - powiedział Szczęsny. 

 

36-latek do Barcelony dołączył w październiku 2024 roku. Od tego czasu w "Blaugranie" rozegrał 40 spotkań, w których 14 razy zachował czyste konto. Z zespołem ze stolicy Katalonii zdobył mistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

 

Już niedługo Barcelona rozegra kolejne ważne spotkanie, którego stawką może być tytuł mistrzowski. Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

 

