Wojciech Szczęsny rozwiał wątpliwości. Chodzi o jego przyszłość

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące możliwej przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Dziennikarze zastanawiają się, czy doświadczony bramkarz na dłużej pozostanie w Barcelonie. Teraz na ten temat postanowił wypowiedzieć się sam zainteresowany.

W rozmowie z Mateuszem Święcickim golkiper stwierdził, że chce na dłużej zostać w zespole "Dumy Katalonii".

- Mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą pojawiać się spekulacje, czy jeszcze mogę i czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc sądzę, że porozmawiamy sobie przed El Clasico parę razy - powiedział Szczęsny.

36-latek do Barcelony dołączył w październiku 2024 roku. Od tego czasu w "Blaugranie" rozegrał 40 spotkań, w których 14 razy zachował czyste konto. Z zespołem ze stolicy Katalonii zdobył mistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

AA, Polsat Sport