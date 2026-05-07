Czas na kolejny turniej rangi 1000 w kobiecym kalendarzu. Po zawodach w Dosze, Dubaju, Indian Wells, Miami i Madrycie nadeszła pora na rywalizację w stolicy Włoch - Rzymie. Zmagania trwają w dniach 5-16 maja.



Tytułu wywalczonego przed rokiem broni Jasmine Paolini. Reprezentantka gospodarzy w wielkim finale wygrała wówczas z Amerykanką Coco Gauff 6:4, 6:2.



Aż trzy turniejowe triumfy na rzymskich kortach zanotowała Iga Świątek. Polka najlepsza w stolicy Włoch była w latach 2021, 2022 i 2024. W poprzedniej edycji doszła do trzeciej rundy, gdzie uległa Danielle Collins 1:6, 5:7.



Pula nagród w tegorocznej edycji turnieju w Rzymie wynosi 8 312 293 dolarów.



