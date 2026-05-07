Złoty Semeniuk! Te liczby polskiego siatkarza robią wrażenie! A może być jeszcze lepiej

Sir Susa Scai Perugia pokonała Cucine Lube Civitanova 3:1 w trzecim meczu finału ligi włoskiej. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw, a drużyna, w której gra Kamil Semeniuk wygrała ją 3-0. Perugia po raz trzeci w historii zdobyła zatem Scudetto. Po raz drugi "za czasów" Polaka (wcześniej w 2024 roku).

Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla zawodnik był jednym z bohaterów fazy play-off. W duecie z Olehem Płotnickim stanowił opokę w przyjęciu i siłę w ataku ekipy z Umbrii. Kilkukrotnie w tym sezonie "zgarnął" także nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika meczu.

Puchar za mistrzostwo Włoch jest kolejnym trofeum w gablocie Semeniuka. Prócz Scudetto w 2024 roku, z Perugią wywalczył także krajowy Puchar, cztery Superpuchary, trzy Klubowe Mistrzostwa Świata oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

24 medale (na czele z trzema triumfami w LM) w rywalizacji klubowej oraz 11 krążków w biało-czerwonych barwach - to bilans Semeniuka, który już teraz czyni go jednym z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Niespełna 30-letni zawodnik wciąż nie mówi jednak pas i ma przed sobą kolejne lata kariery.

Szansę na kolejny sukces przyjmujący będzie miał w połowie maja. W dniach 16-17 maja odbędzie się bowiem turniej Final Four LM, w którym Perugia wystąpi. Prócz niej zagrają także Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Ziraat Bankasi Ankara (z Tomaszem Fornalem w składzie). W półfinałach Perugia zagra z Projektem, a Warta z Ziraatem.

W ubiegłym sezonie LM wygrała właśnie Perugia, która w wielkim finale wygrała z Wartą Zawiercie.

Transmisję Final Four Ligi Mistrzów w dniach 16 i 17 maja będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

