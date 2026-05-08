Al Hilal zdobył Puchar Króla Arabii Saudyjskiej

Spotkanie zaczęło się od niespodzianki, bo już w czwartej minucie do siatki trafił Ramiro Enrique.

Faworyci odpowiedzieli jeszcze przed przerwą i zrobili to z nawiązką. Najpierw wyrównał Nasser Al Dawsari, a następnie na prowadzenie Al Hilal wyprowadził Theo Hernandez.

Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Al Hilal sięgnęło po raz dziesiąty po to trofeum.

Przed podopiecznymi Simone Inzaghiego jeszcze walka o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Już we wtorek 12 maja dojdzie do ich kluczowego spotkania z Al Nassr. Transmisja w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Al Kholood - Al Hilal 1:2 (1:2)

Bramki: Enrique 4 - Nasser Al Dawsari 42, Hernandez 45+2

Al Kholood: Cozzani - Solan (57 Al Asmari), Utkus, Gyomber, Pinas - Kortajarena, Buckley (87 Berry), N'Doram (63 Al Dawsari), Al Aliwa - Enrique (64 Guga), Bahebri (64 Sawan).

Al Hilal: Bono - Neves, Tambakti, Al Harbi (46 Akcicek) - Nasser Al Dawsari (75 Mandash) - Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Hernandez (83 Darisi) - Benzema (75 Marcos Leonardo), Salem Al Dawsari (75 Mandash).

Żółte kartki: Kortajarena, Buckley, Pinas - Al Harbi, Nasser Al Dawsari.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport