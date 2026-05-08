Djokovic wznowił treningi przed zmaganiami w rzymskim turnieju ATP Masters 1000. Serb wraca do gry po dwumiesięcznej pauzie spowodowanej urazem barku, przez który opuścił rywalizację w Miami, Monte Carlo oraz Madrycie.

Serb, który ma na swoim koncie sześć triumfów w stolicy Włoch, w poprzednim sezonie zrezygnował z udziału w tych zawodach. Warto przypomnieć, że były numer jeden światowego zestawienia wciąż pozostaje jedynym graczem w historii, któremu udało się dwukrotnie zwyciężyć we wszystkich dziewięciu imprezach Masters 1000.

Najbliższy przeciwnik Djokovicia plasuje się obecnie na 79. pozycji w rankingu ATP. Żeby dostać się do głównej drabinki na obiektach Foro Italico, musiał on pomyślnie przejść przez eliminacje. W swoim pierwszym meczu wyeliminował Martona Fucsovicsa z Węgier, którego pokonał 6:4, 6:3.

