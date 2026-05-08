Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Bezpośredni awans do Ekstraklasy uzyskają dwa najlepsze zespoły, zaś o trzecią przepustkę powalczą - w dwustopniowych barażach - ekipy z miejsc 3-6.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor Realu Madryt przemówił po skandalu na treningu. Kuriozalne tłumaczenie!

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Wisła prowadzi z dorobkiem 62 pkt, drugi Śląsk zgromadził 57, a kolejne miejsca zajmują: Wieczysta Kraków - 53, Chrobry - 51, ŁKS - 50, Ruch Chorzów - 47 i Polonia Warszawa - również 47.

Przewaga dziewięciu punktów Wisły nad trzecią Wieczystą oznacza, że lider nie może jeszcze świętować awansu, ponieważ w bezpośrednich spotkaniach krakowskich zespołów dwukrotnie padł remis 1:1. Szampany może już jednak mrozić, powrót "Białej Gwiazdy" po czterech latach do Ekstraklasy wydaje się tylko formalnością.

Oficjalnie może nastąpić to już w piątkowy wieczór, jeśli Wisła nie przegra u siebie z Chrobrym. W przypadku porażki podopieczni Mariusza Jopa będą musieli poczekać na sobotni mecz w Sosnowcu, gdzie występująca tam w roli gospodarza Wieczysta podejmie ósmą Miedź Legnica.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

PAP