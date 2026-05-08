Bez niespodzianek w Orlen Superlidze. Industria Kielce w finale!

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Żadna z drużyn nie odstępowała drugiej nawet na krok, zapewniając kibicom zgromadzonym w kieleckiej hali sporo emocji. Po 30 minutach na tablicy widniał wynik 12:11.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót do reprezentacji Polski! Nie było go w kadrze ponad dwa lata

Gospodarze zaczęli dominować w drugiej połowie. Szybko zbudowali kilkupunktową przewagę, która z czasem jeszcze urosła. Piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego tracili już wiarę w zwycięstwo, a to było jak woda na młyn dla Kielczan. Wielokrotni mistrzowie Polski wygrali to spotkanie 30:23, a łącznie w dwumeczu zwyciężyli 64:49.

Po zakończeniu meczu pożegnano legendarnego dla Industrii trenera – Tałanta Dujszebajewa. Przypomnijmy, że w kwietniu podjęto decyzję o zakończeniu współpracy pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Dujszebajew objął stery w zespole na początku 2014 roku, po tym jak zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę. Od tamtej pory zdobył dziesięć tytułów mistrza kraju oraz siedem Pucharów Polski. Jego największym osiągnięciem z klubem z Kielc było jednak zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2016 roku. Łącznie pod jego kierownictwem Industria pięciokrotnie awansowała do turniejów finałowych LM.

Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 30:23 (12:11)

Najwięcej bramek: dla Industrii – Piotr Jarosiewicz 6, Arciom Karalek 5, Arkadiusz Moryto 5, dla Ostrovii – Patryk Marciniak 8, Przemysław Urbaniak 4, Ivan Burzak 3

Czerwone kartki: (za faul) – Daniel Dujshebaev (Industria) – 34. min. (z gradacji kar), Theo Monar (Industria) – 59. min

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport