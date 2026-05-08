Co za finał! Puchar Polski jedzie do Lubina

Piłka ręczna

W niedzielę rozstrzygnęła się walka o jedno z najważniejszych trofeów na krajowej arenie piłki ręcznej kobiet - Puchar Polski. Ostatecznie w wielkim finale triumfowały zawodniczki KGHM MKS Zagłębie Lubin, pokonując Krasoń MKS Piotrcovię.

W tegorocznym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych oglądaliśmy cztery zespoły: KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin, KRASOŃ MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg.

 

Puchar Polski pań odbywał się trzy tygodnie po decydujących zmaganiach mężczyzn. Wśród panów trofeum za końcowe zwycięstwo wznieśli szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy w finale okazali się lepsi od PGE Wybrzeża Gdańsk.

 

Tytułu broniły zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. W ubiegłym roku pokonały one MKS FunFloor Lublin 28:24.

 

Jak się okazało, również w 2026 roku najlepsza była ekipa z Lubina. Zawodniczki tego klubu wygrały w finale 35:29 z Krasoń MKS Piotrcovią i sięgnęły po efektowne trofeum.

Puchar Polski kobiet w piłce ręcznej. Wyniki i skróty:

Sobota:

 

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 26:20 (12:10)

 

 

Krasoń MKS Piotrcovia - Energa Start Elbląg 32:27 (17:13)

 

 

Niedziela:

 

FINAŁ: KGHM MKS Zagłębie Lubin - Krasoń MKS Piotrcovia 35:29 (19:16)

 

