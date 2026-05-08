Co za finał! Puchar Polski jedzie do Lubina
W niedzielę rozstrzygnęła się walka o jedno z najważniejszych trofeów na krajowej arenie piłki ręcznej kobiet - Puchar Polski. Ostatecznie w wielkim finale triumfowały zawodniczki KGHM MKS Zagłębie Lubin, pokonując Krasoń MKS Piotrcovię.
KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu
Krasoń MKS Piotrcovia - Energa Start Elbląg. Skrót meczu
KGHM MKS Zagłębie Lubin - Krasoń MKS Piotrcovia. Skrót meczu
Elisabeth Cesareo Romero: Zapracowałyśmy sobie na to zwycięstwo
Romana Roszak: Chciałyśmy utrzeć nosa, ale się nie udało
Ceremonia dekoracji po Pucharze Polski piłkarek ręcznych
W tegorocznym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych oglądaliśmy cztery zespoły: KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin, KRASOŃ MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg.
Puchar Polski pań odbywał się trzy tygodnie po decydujących zmaganiach mężczyzn. Wśród panów trofeum za końcowe zwycięstwo wznieśli szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy w finale okazali się lepsi od PGE Wybrzeża Gdańsk.
Tytułu broniły zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. W ubiegłym roku pokonały one MKS FunFloor Lublin 28:24.
Jak się okazało, również w 2026 roku najlepsza była ekipa z Lubina. Zawodniczki tego klubu wygrały w finale 35:29 z Krasoń MKS Piotrcovią i sięgnęły po efektowne trofeum.
Puchar Polski kobiet w piłce ręcznej. Wyniki i skróty:
Sobota:
KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 26:20 (12:10)
Krasoń MKS Piotrcovia - Energa Start Elbląg 32:27 (17:13)
Niedziela:
FINAŁ: KGHM MKS Zagłębie Lubin - Krasoń MKS Piotrcovia 35:29 (19:16)
