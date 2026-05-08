Cztery imprezy mistrzowskie w maju! Szykują się ogromne emocje

Mistrzostwa Świata Formula Kite odbędą się w dniach 9–16 maja u wybrzeży portugalskiej miejscowości Viana do Castelo. Polskę reprezentować będą zawodnicy i zawodniczki Kadry Narodowej PZŻ: Jan Marciniak (AQUA Włocławek), Piotr Szymiec (AZS Poznań), Julia Damasiewicz (AZS Poznań) oraz Izabela Satrjan (UKŻ Wiking). Łącznie na starcie zobaczymy ponad 80 żeglarzy i żeglarek z całego świata.

– Na tegoroczne mistrzostwa zapisało się nieco ponad 30 zawodniczek. Niestety po ostatnich igrzyskach olimpijskich sporo dziewczyn się wykruszyło. Nie da się ukryć, że Formula Kite to dość ekstremalna klasa, wymagająca również pod względem fizycznym. Cieszy mnie jednak, że w tym sezonie pojawiło się kilka nowych twarzy i mam nadzieję, że na tym się nie skończy, a flota będzie się powiększać – mówi ambasadorka PGE Sailing Team Poland, Izabela Satrjan.



Dla żeglarzy będzie to pierwsza w tym sezonie impreza rangi mistrzowskiej, choć nie pierwszy start w międzynarodowej stawce. Zaledwie dwa tygodnie temu zakończyli rywalizację w ramach 57. Semaine Olympique Française w Hyères, a na przełomie marca i kwietnia wystartowali w 55. Trofeo Princesa Sofia na Majorce.

– Podchodzę do tych mistrzostw ze spokojem. Dobrze przepracowaliśmy zimę, a dodatkowo wystartowałam w dwóch regatach kontrolnych – na Majorce i w Hyères, które kończyłam tuż za pierwszą dziesiątką. Myślę więc, że wyeliminowanie drobnych błędów pozwoli mi rywalizować z najlepszymi, a nawet walczyć o medale w wyścigach finałowych – dodaje Izabela.

Mistrzostwa Świata odbędą się na północnym wybrzeżu Portugalii, w rejonie charakteryzującym się dużą falą. To nowy akwen dla polskich zawodników – po raz pierwszy zeszli tam na wodę na początku tego tygodnia.

– Dopiero poznajemy akwen, ale moje pierwsze wrażenia są pozytywne. To ciekawe miejsce, które trochę przypomina mi Hel i Górki Zachodnie w Gdańsku. Mimo że region ten znany jest z dużych fal, my jeszcze ich nie doświadczyliśmy. Akwen jest wymagający pod względem prądów, które są dość silne. Zobaczymy, jak wszystkie te elementy wpłyną na rywalizację, ale na razie bardzo dobrze mi się tu pływa - mówi Izabela Satrjan.



Majowy harmonogram mistrzowski:

– Mistrzostwa świata klas 49er i 49erFX – 12–17.05.2026, Quiberon, Francja.

– Mistrzostwa Europy klas ILCA 6 i ILCA 7 – 15–22.05.2026, Kaštela, Chorwacja.

– Mistrzostwa Europy klasy iQFOiL – 16–23.05.2026, Portimão, Portugalia.

Ściganie w ramach Mistrzostw Świata klasy Formula Kite rozpocznie się w poniedziałek, 11 maja, a zakończy w sobotę, 16 maja.

