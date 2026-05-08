Dobre wieści dla Polski! Awans coraz bliżej!
Za nami pierwszy z trzech ostatnich meczów tegorocznych mistrzostw świata hokeistów dywizji 1A. Kazachstan pokonał po karnych Francję, co jest dobrą informacją dla Polski w kontekście awansu do elity.
Oczywiście idealnym scenariuszem byłoby zwycięstwo Kazachów bez konieczności rozgrywania dogrywki, ale niewiele brakowało, aby Francuzi zgarnęli pełną pulę. To oni bowiem objęli prowadzenie w trzeciej tercji za sprawą Flaviana Daira. Kilka minut później zdążył wyrównać jednak Dmitri Breus.
O wygranej musiały zadecydować karne, w których lepsi okazali się Kazachowie. Francuzi czterokrotnie mylili się w sytuacjach sam na sam przy trzech pomyłkach rywala. To oznacza, że "Trójkolorowi" do swojego dorobku dorzucili punkt i przed meczem Ukrainy z Japonią oraz Polaków z Litwą awansowali na drugie miejsce w tabeli. Pytanie na jak długo?
Przypomnijmy, że Kazachstan już wcześniej zapewnił sobie awans do elity, natomiast Polska, Francja i Ukraina toczą korespondencyjny bój o drugie miejsce, które również pozwala na promocję. Przed piątkowymi meczami wspomniana trójka uzbierała siedem "oczek".
Polacy na ten moment wiedzą już, że muszą przynajmniej powtórzyć wyczyn Francuzów i doprowadzić do dogrywki z Litwą. Wcześniej swoje spotkanie rozegra Ukraina z Japonią. Jeżeli nasi wschodni sąsiedzi wygrają za pełną pulę, Biało-Czerwoni będą musieli uczynić to samo.
Kazachstan - Francja 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 3:2 po karnych)