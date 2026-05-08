Dujszebajew zabrał głos po pożegnaniu z Industrią Kielce. "Jestem wdzięczny"

Oficjalne pożegnanie miało miejsce w Hali Legionów po zakończeniu meczu półfinałowego ORLEN Superligi, wygranego przez Kielczan. Przedstawiciele Industrii podziękowali Dujszebajewowi za jego wieloletni wkład w sukcesy klubu i wręczyli mu okolicznościowe upominki. Wyjątkowym momentem uroczystości było również symboliczne zawieszenie pod sufitem hali pamiątkowej koszulki z numerem 12 i nazwiskiem trenera.

- Jestem wdzięczny klubowi i kibicom. To były dla mnie niesamowite chwile, by przeżyć taki moment. Wiem, że kibice byli i zawsze są z nami. Mam tu tyle przyjaciół w Kielcach i ludzi, z którymi mam dobre relacje. To bardzo miłe, gdy idziesz po mieście i ludzie cię witają, życzą wszystkiego najlepszego. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny - powiedział wzruszony Dujszebajew w rozmowie z Mateuszem Stefanikiem z Polsatu Sport.

Szkoleniowiec objął stery w zespole na początku 2014 roku, po tym jak zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę. Od tamtej pory zdobył dziesięć tytułów mistrza kraju oraz siedem Pucharów Polski. Jego największym osiągnięciem z klubem z Kielc było jednak zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2016 roku. Łącznie pod jego kierownictwem Industria pięciokrotnie awansowała do turniejów finałowych LM.

- Jak to się mówi: jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają. Mam nadzieję, że trochę odpocznę i będę dalej pracował i będę szczęśliwy w świecie piłki ręcznej. Na razie wszystko muszę uspokoić głowę. Od poniedziałku mam zgrupowanie z reprezentacją Francji, ale jestem na 99% pewny, że, gdy będzie możliwość, będę chciał pracować w klubie - dodał Kirgiz.

Decyzję o zakończeniu współpracy pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem podjęto w kwietniu. Dujszebajew od lutego bieżącego roku pełni funkcję selekcjonera francuskiej kadry narodowej.

