Kielce pożegnały Dujszebajewa! Pracował tam ponad 10 lat

Oficjalne pożegnanie miało miejsce w Hali Legionów po zakończeniu meczu półfinałowego ORLEN Superligi. Przedstawiciele Industrii podziękowali Dujszebajewowi za jego wieloletni wkład w sukcesy klubu i wręczyli mu okolicznościowe upominki. Wyjątkowym momentem uroczystości było również symboliczne zawieszenie pod sufitem hali pamiątkowej koszulki z numerem 12 i nazwiskiem trenera.

Przypomnijmy, że w kwietniu podjęto decyzję o zakończeniu współpracy pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Szkoleniowiec objął stery w zespole na początku 2014 roku, po tym jak zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę. Od tamtej pory zdobył dziesięć tytułów mistrza kraju oraz siedem Pucharów Polski. Jego największym osiągnięciem z klubem z Kielc było jednak zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2016 roku.

Łącznie pod jego kierownictwem Industria pięciokrotnie awansowała do turniejów finałowych LM.

Przed rozpoczęciem pracy w Polsce Dujszebajew odnosił sukcesy na Półwyspie Iberyjskim. Wygrał między innymi Ligę Mistrzów z hiszpańskim Ciudad Real w 2006 roku. W swojej karierze prowadził także reprezentacje narodowe Węgier (2014-2016) oraz Polski (2016-2017).

Warto odnotować, że jako zawodnik dwukrotnie zyskał on miano najlepszego gracza na świecie (1994, 1996), a także wywalczył złoto olimpijskie w Barcelonie, mistrzostwo świata oraz trzykrotnie wygrał zmagania w Lidze Mistrzów. Od lutego bieżącego roku pełni funkcję selekcjonera francuskiej kadry narodowej.

Po piątkowym meczu ORLEN Superliga uhonorowała Dujszebajewa statuetką SuperGladiatora za wybitne osiągnięcia sportowe oraz ogromny wkład w rozwój polskiej piłki ręcznej. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do jednej z największych postaci światowego handballu, która przez lata budowała potęgę Industrii Kielce, a także inspirowała kolejne pokolenia zawodników i trenerów.

