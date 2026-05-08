Kielce pożegnały Dujszebajewa! Pracował tam ponad 10 lat

W piątkowy wieczór, po półfinałowym spotkaniu ORLEN Superligi pomiędzy Industrią Kielce a Rebud KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski, kielecka publiczność oficjalnie pożegnała Tałanta Dujszebajewa. Utytułowany szkoleniowiec opuścił klub po ponad dziesięciu latach pracy.

Talentowany trener piłki ręcznej w swoich najlepszych momentach kariery.
Oficjalne pożegnanie miało miejsce w Hali Legionów po zakończeniu meczu półfinałowego ORLEN Superligi. Przedstawiciele Industrii podziękowali Dujszebajewowi za jego wieloletni wkład w sukcesy klubu i wręczyli mu okolicznościowe upominki. Wyjątkowym momentem uroczystości było również symboliczne zawieszenie pod sufitem hali pamiątkowej koszulki z numerem 12 i nazwiskiem trenera.

 

Przypomnijmy, że w kwietniu podjęto decyzję o zakończeniu współpracy pomiędzy władzami klubu a szkoleniowcem. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

 

Szkoleniowiec objął stery w zespole na początku 2014 roku, po tym jak zastąpił na tym stanowisku Bogdana Wentę. Od tamtej pory zdobył dziesięć tytułów mistrza kraju oraz siedem Pucharów Polski. Jego największym osiągnięciem z klubem z Kielc było jednak zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2016 roku.

 

Łącznie pod jego kierownictwem Industria pięciokrotnie awansowała do turniejów finałowych LM.

 

Przed rozpoczęciem pracy w Polsce Dujszebajew odnosił sukcesy na Półwyspie Iberyjskim. Wygrał między innymi Ligę Mistrzów z hiszpańskim Ciudad Real w 2006 roku. W swojej karierze prowadził także reprezentacje narodowe Węgier (2014-2016) oraz Polski (2016-2017).

 

Warto odnotować, że jako zawodnik dwukrotnie zyskał on miano najlepszego gracza na świecie (1994, 1996), a także wywalczył złoto olimpijskie w Barcelonie, mistrzostwo świata oraz trzykrotnie wygrał zmagania w Lidze Mistrzów. Od lutego bieżącego roku pełni funkcję selekcjonera francuskiej kadry narodowej.

 

Po piątkowym meczu ORLEN Superliga uhonorowała Dujszebajewa statuetką SuperGladiatora za wybitne osiągnięcia sportowe oraz ogromny wkład w rozwój polskiej piłki ręcznej. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do jednej z największych postaci światowego handballu, która przez lata budowała potęgę Industrii Kielce, a także inspirowała kolejne pokolenia zawodników i trenerów.

 

