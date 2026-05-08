Francuz najlepszy na 1. etapie Giro d'Italia

Drugie miejsce zajął Duńczyk Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA), a trzeci był Brytyjczyk Ethan Vernon (NSN).

Etap przebiegał pod znakiem ucieczki Włocha Manuele Tarozziego (Bardiani CSF7 Saber) i Hiszpana Diego Pablo Sevilli (Polti), którzy odłączyli się od peletonu już kilka minut po starcie. W pewnym momencie osiągnęli niemal dwuipółminutową przewagę, ale peleton dogonił ich 22 km przed metą.

Kilkaset metrów przed końcem trasy doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. O zwycięstwo walczyła tylko niewielka grupka, która była z przodu przed upadkami.

Jednym z zatrzymanych był główny faworyt wyścigu Jonas Vingegaard, który w Giro startuje po raz pierwszy w karierze. Wcześniej Duńczyk spokojnie pilnował tego, aby trzymać się peletonu, i raczej nie szykował się do ataku.

Jeśli Vignegaard zwycięży, zostanie ósmym kolarzem w historii z potrójną koroną Giro-Tour-Vuelta.

W Bułgarii odbędą się jeszcze dwa etapy. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton ścigać się będzie już we Włoszech. Rywalizacja zakończy się 31 maja w Rzymie.

Wyniki 1. etapu, Nesebyr - Burgas (147 km):

1. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) 3:21.08

2. Tobias Andresen (Dania/Decathlon CMA)

3. Ethan Vernon (W. Brytania/NSN)

4. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek)

5. Madis Mihkels (Estonia/EF Education-EasyPost)

6. Giovanni Lonardi (Włochy/Polti)

7. Pascal Ackermann (Niemcy/Jayco AlUla)

8. Tord Gudmestad (Norwegia/Decathlon CMA)

9. Maximilian Walscheid (Niemcy/Lidl-Trek)

10. Dries Van Gestel (Belgia/Soudal Quick-Step) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Paul Magnier (Francja/Soudal Quick-Step) 3:20.58

2. Tobias Andresen (Dania/Decathlon CMA) strata 4 s

3. Manuele Tarozzi (Włochy)Bardiani CSF7 Saber) ten sam czas

4. Ethan Vernon (W. Brytania/NSN) 6

5. Diego Pablo Sevilla (Hiszpania/Polti) ten sam czas

6. Antonio Morgado (Portugalia/UAE Team Emirates-XRG) 8

7. Jonathan Milan (Włochy/Lidl-Trek) 10

8. Madis Mihkels (Estonia/EF Education-EasyPost)

9. Giovanni Lonardi (Włochy/Polti)

10. Pascal Ackermann (Niemcy/Jayco AlUla) wszyscy ten sam czas

PAP