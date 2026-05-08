Gladiatory 2026: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze Kobiet
Kapituła złożona z dziennikarzy i ekspertów nominowała najlepsze zawodniczki i trenerów ORLEN Superligi Kobiet, którzy powalczą o miano Gladiatora w sezonie 2025/2026. Laureatki i laureatów poznamy już 22 maja bezpośrednio po meczach medalowych.
Głosowanie na Gladiatory 2026 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu z 11 kategorii. Obrady, które odbyły się w czwartek, 7 maja w siedzibie Superligi, były pełne konstruktywnych uwag i burzliwych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem.
SuperGladiator dla Weroniki Gawlik
Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia – SuperGladiatora – Weronice Gawlik, która po zakończeniu sezonu 2025/2026 kończy swoją zawodową karierę. Weronika Gawlik przez lata należała do najbardziej cenionych bramkarek w Polsce i Europie. Wielokrotnie reprezentowała biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach międzynarodowych, a swoją postawą i doświadczeniem stała się jedną z ikon polskiego szczypiorniaka. W trakcie swojej kariery klubowej sięgnęła po siedem tytułów mistrzyni Polski, dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, a także ma na swoim koncie zwycięstwo w europejskim EHF Challenge Cup. Z reprezentacją Polski seniorek zajęła 4. miejsce podczas mistrzostw świata w Danii w 2015 roku. SuperGladiator będzie symbolicznym podziękowaniem za imponującą karierę oraz wkład w rozwój kobiecej piłki ręcznej w Polsce.
Reprezentantki ośmiu klubów ORLEN Superligi Kobiet powalczą o statuetki Gladiatorów
Najwięcej nominacji – aż dziesięć – zdobyły zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin. Tuż za nimi znalazły się szczypiornistki KRASOŃ MKS Piotrcovii z dziewięcioma wyróżnieniami. Bardzo mocną reprezentację ma także KGHM Zagłębie Lubin, której zawodniczki otrzymały osiem nominacji. Po trzy nominacje trafiły do Piłki Ręcznej Koszalin oraz ENEA MKS-u Gniezno. Po jednej nominacji otrzymały zawodniczki Galiczanki Lwów, Sośnicy Gliwice i KPR-u Gminy Kobierzyce.
Najwięcej indywidualnych nominacji otrzymały Romana Roszak z KRASOŃ MKS Piotrcovii oraz Maria Prieto O’Mullony z PGE MKS El-Volt Lublin, które znalazły się aż w trzech kategoriach. Roszak powalczy o tytuły Zawodniczki Sezonu, Środkowej Rozgrywającej Sezonu oraz Bocznej Rozgrywającej Sezonu, natomiast Prieto O’Mullony została wyróżniona w kategoriach Zawodniczka Sezonu, Boczna Rozgrywająca Sezonu i Wybór Sezonu. Po dwie nominacje zdobyły cztery zawodniczki. Katarzyna Cygan z ENEA MKS-u Gniezno znalazła uznanie Kapituły zarówno w kategorii Boczna Rozgrywająca Sezonu, jak i Zawodniczka Sezonu. Mai Gomaa z Piłki Ręcznej Koszalin powalczy o statuetki dla Bramkarki oraz Zawodniczki Sezonu. W dwóch kategoriach nominowana została również Kinga Jakubowska z KGHM Zagłębia Lubin, wyróżniona za występy jako Boczna Rozgrywająca oraz Zawodniczka Sezonu. Z kolei Adrianna Górna z PGE MKS El-Volt Lublin powalczy o zwycięstwo w kategoriach Skrzydłowa i Wybór Sezonu.
O miano najlepszego szkoleniowca sezonu 2025/2026 powalczą Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin), Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin) oraz Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia).
O tytułach zdecydują kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe
Już teraz kibice mogą głosować na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi. Każdy głos ma znaczenie, a zwycięstwo może zależeć właśnie od Ciebie!
Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi Kobiet. Głosowanie potrwa do 15 maja do godz. 14:00.
Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Serii.
Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2025/2026 będzie miała na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek.
Uroczyste wręczenie Gladiatorów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu meczów medalowych, które zostaną rozegrane w piątek, 22 maja.
SuperGladiator:
- Weronika Gawlik (PGE MKS El-Volt Lublin)
Nominacje do Gladiatorów 2026:
Zawodniczka Sezonu:
- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)
- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)
- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)
Wybór Sezonu:
- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)
- Aleksandra Hypka (ENEA MKS Gniezno)
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)
Trener Sezonu:
- Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin)
- Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin)
Bramkarka Sezonu:
- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)
- Karolina Sarnecka (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)
Boczna Rozgrywająca Sezonu:
- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)
- Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)
- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
Środkowa Rozgrywająca Sezonu:
- Alicia Fernandez Fraga (KGHM Zagłębie Lubin)
- Marcelina Polańska (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
Obrotowa Sezonu:
- Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin)
- Patrycja Noga (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)
Skrzydłowa Sezonu:
- Joanna Gadzina (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)
- Kinga Grzyb (KGHM Zagłębie Lubin)
- Natalia Janas (KGHM Zagłębie Lubin)
- Sanja Radosavljević (PGE MKS El-Volt Lublin)
Obrończyni Sezonu:
- Elisabeth Cesareo (KGHM Zagłębie Lubin)
- Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin)
- Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin)
Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat):
- Antonina Cieślak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)
- Natalia Maćkowiak (KPR Gminy Kobierzyce)
- Gabija Pilikauskaite (Sośnica Gliwice)