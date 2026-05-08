Gladiatory 2026: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze Kobiet

Kapituła złożona z dziennikarzy i ekspertów nominowała najlepsze zawodniczki i trenerów ORLEN Superligi Kobiet, którzy powalczą o miano Gladiatora w sezonie 2025/2026. Laureatki i laureatów poznamy już 22 maja bezpośrednio po meczach medalowych.  

Głosowanie na Gladiatory 2026 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu z 11 kategorii. Obrady, które odbyły się w czwartek, 7 maja w siedzibie Superligi, były pełne konstruktywnych uwag i burzliwych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem. 
 
SuperGladiator dla Weroniki Gawlik 


Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia – SuperGladiatora – Weronice Gawlik, która po zakończeniu sezonu 2025/2026 kończy swoją zawodową karierę. Weronika Gawlik przez lata należała do najbardziej cenionych bramkarek w Polsce i Europie. Wielokrotnie reprezentowała biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach międzynarodowych, a swoją postawą i doświadczeniem stała się jedną z ikon polskiego szczypiorniaka. W trakcie swojej kariery klubowej sięgnęła po siedem tytułów mistrzyni Polski, dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, a także ma na swoim koncie zwycięstwo w europejskim EHF Challenge Cup. Z reprezentacją Polski seniorek zajęła 4. miejsce podczas mistrzostw świata w Danii w 2015 roku. SuperGladiator będzie symbolicznym podziękowaniem za imponującą karierę oraz wkład w rozwój kobiecej piłki ręcznej w Polsce. 
 
Reprezentantki ośmiu klubów ORLEN Superligi Kobiet powalczą o statuetki Gladiatorów 


Najwięcej nominacji – aż dziesięć – zdobyły zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin. Tuż za nimi znalazły się szczypiornistki KRASOŃ MKS Piotrcovii z dziewięcioma wyróżnieniami. Bardzo mocną reprezentację ma także KGHM Zagłębie Lubin, której zawodniczki otrzymały osiem nominacji. Po trzy nominacje trafiły do Piłki Ręcznej Koszalin oraz ENEA MKS-u Gniezno. Po jednej nominacji otrzymały zawodniczki Galiczanki Lwów, Sośnicy Gliwice i KPR-u Gminy Kobierzyce. 


Najwięcej indywidualnych nominacji otrzymały Romana Roszak z KRASOŃ MKS Piotrcovii oraz Maria Prieto O’Mullony z PGE MKS El-Volt Lublin, które znalazły się aż w trzech kategoriach. Roszak powalczy o tytuły Zawodniczki Sezonu, Środkowej Rozgrywającej Sezonu oraz Bocznej Rozgrywającej Sezonu, natomiast Prieto O’Mullony została wyróżniona w kategoriach Zawodniczka Sezonu, Boczna Rozgrywająca Sezonu i Wybór Sezonu. Po dwie nominacje zdobyły cztery zawodniczki. Katarzyna Cygan z ENEA MKS-u Gniezno znalazła uznanie Kapituły zarówno w kategorii Boczna Rozgrywająca Sezonu, jak i Zawodniczka Sezonu. Mai Gomaa z Piłki Ręcznej Koszalin powalczy o statuetki dla Bramkarki oraz Zawodniczki Sezonu. W dwóch kategoriach nominowana została również Kinga Jakubowska z KGHM Zagłębia Lubin, wyróżniona za występy jako Boczna Rozgrywająca oraz Zawodniczka Sezonu. Z kolei Adrianna Górna z PGE MKS El-Volt Lublin powalczy o zwycięstwo w kategoriach Skrzydłowa i Wybór Sezonu. 


O miano najlepszego szkoleniowca sezonu 2025/2026 powalczą Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin), Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin) oraz Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia). 
 
O tytułach zdecydują kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe  


Już teraz kibice mogą głosować na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi. Każdy głos ma znaczenie, a zwycięstwo może zależeć właśnie od Ciebie! 


Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi Kobiet. Głosowanie potrwa do 15 maja do godz. 14:00. 


Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Serii.  


Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2025/2026 będzie miała na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek.  


Uroczyste wręczenie Gladiatorów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu meczów medalowych, które zostaną rozegrane w piątek, 22 maja. 
 
SuperGladiator: 


- Weronika Gawlik (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Nominacje do Gladiatorów 2026: 


Zawodniczka Sezonu: 
- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno) 
- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin) 
- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Wybór Sezonu: 
- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin) 
- Aleksandra Hypka (ENEA MKS Gniezno) 
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Trener Sezonu: 
- Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Bramkarka Sezonu: 
- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin) 
- Karolina Sarnecka (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Boczna Rozgrywająca Sezonu: 
- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno) 
- Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów) 
- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin) 
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
 
Środkowa Rozgrywająca Sezonu: 
- Alicia Fernandez Fraga (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Marcelina Polańska (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
 
Obrotowa Sezonu: 
- Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin) 
- Patrycja Noga (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin) 
 
Skrzydłowa Sezonu: 
- Joanna Gadzina (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin) 
- Kinga Grzyb (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Natalia Janas (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Sanja Radosavljević (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Obrończyni Sezonu: 
- Elisabeth Cesareo (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin) 
- Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin) 
 
Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat): 
- Antonina Cieślak (KRASOŃ MKS Piotrcovia) 
- Natalia Maćkowiak (KPR Gminy Kobierzyce) 
- Gabija Pilikauskaite (Sośnica Gliwice) 

