Gladiatory 2026: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze Kobiet

Głosowanie na Gladiatory 2026 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu z 11 kategorii. Obrady, które odbyły się w czwartek, 7 maja w siedzibie Superligi, były pełne konstruktywnych uwag i burzliwych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem.



SuperGladiator dla Weroniki Gawlik



Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia – SuperGladiatora – Weronice Gawlik, która po zakończeniu sezonu 2025/2026 kończy swoją zawodową karierę. Weronika Gawlik przez lata należała do najbardziej cenionych bramkarek w Polsce i Europie. Wielokrotnie reprezentowała biało-czerwone barwy na najważniejszych imprezach międzynarodowych, a swoją postawą i doświadczeniem stała się jedną z ikon polskiego szczypiorniaka. W trakcie swojej kariery klubowej sięgnęła po siedem tytułów mistrzyni Polski, dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, a także ma na swoim koncie zwycięstwo w europejskim EHF Challenge Cup. Z reprezentacją Polski seniorek zajęła 4. miejsce podczas mistrzostw świata w Danii w 2015 roku. SuperGladiator będzie symbolicznym podziękowaniem za imponującą karierę oraz wkład w rozwój kobiecej piłki ręcznej w Polsce.



Reprezentantki ośmiu klubów ORLEN Superligi Kobiet powalczą o statuetki Gladiatorów



Najwięcej nominacji – aż dziesięć – zdobyły zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin. Tuż za nimi znalazły się szczypiornistki KRASOŃ MKS Piotrcovii z dziewięcioma wyróżnieniami. Bardzo mocną reprezentację ma także KGHM Zagłębie Lubin, której zawodniczki otrzymały osiem nominacji. Po trzy nominacje trafiły do Piłki Ręcznej Koszalin oraz ENEA MKS-u Gniezno. Po jednej nominacji otrzymały zawodniczki Galiczanki Lwów, Sośnicy Gliwice i KPR-u Gminy Kobierzyce.



Najwięcej indywidualnych nominacji otrzymały Romana Roszak z KRASOŃ MKS Piotrcovii oraz Maria Prieto O’Mullony z PGE MKS El-Volt Lublin, które znalazły się aż w trzech kategoriach. Roszak powalczy o tytuły Zawodniczki Sezonu, Środkowej Rozgrywającej Sezonu oraz Bocznej Rozgrywającej Sezonu, natomiast Prieto O’Mullony została wyróżniona w kategoriach Zawodniczka Sezonu, Boczna Rozgrywająca Sezonu i Wybór Sezonu. Po dwie nominacje zdobyły cztery zawodniczki. Katarzyna Cygan z ENEA MKS-u Gniezno znalazła uznanie Kapituły zarówno w kategorii Boczna Rozgrywająca Sezonu, jak i Zawodniczka Sezonu. Mai Gomaa z Piłki Ręcznej Koszalin powalczy o statuetki dla Bramkarki oraz Zawodniczki Sezonu. W dwóch kategoriach nominowana została również Kinga Jakubowska z KGHM Zagłębia Lubin, wyróżniona za występy jako Boczna Rozgrywająca oraz Zawodniczka Sezonu. Z kolei Adrianna Górna z PGE MKS El-Volt Lublin powalczy o zwycięstwo w kategoriach Skrzydłowa i Wybór Sezonu.



O miano najlepszego szkoleniowca sezonu 2025/2026 powalczą Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin), Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin) oraz Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia).



O tytułach zdecydują kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe



Już teraz kibice mogą głosować na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi. Każdy głos ma znaczenie, a zwycięstwo może zależeć właśnie od Ciebie!



Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi Kobiet. Głosowanie potrwa do 15 maja do godz. 14:00.



Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Serii.



Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2025/2026 będzie miała na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek.



Uroczyste wręczenie Gladiatorów odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu meczów medalowych, które zostaną rozegrane w piątek, 22 maja.



SuperGladiator:



- Weronika Gawlik (PGE MKS El-Volt Lublin)



Nominacje do Gladiatorów 2026:



Zawodniczka Sezonu:

- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)

- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)

- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)



Wybór Sezonu:

- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

- Aleksandra Hypka (ENEA MKS Gniezno)

- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)



Trener Sezonu:

- Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin)

- Horatiu Pasca (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin)



Bramkarka Sezonu:

- Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

- Karolina Sarnecka (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Paulina Wdowiak (PGE MKS El-Volt Lublin)



Boczna Rozgrywająca Sezonu:

- Katarzyna Cygan (ENEA MKS Gniezno)

- Svitlana Havrysh (Galiczanka Lwów)

- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)

- Maria Prieto O’Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)



Środkowa Rozgrywająca Sezonu:

- Alicia Fernandez Fraga (KGHM Zagłębie Lubin)

- Marcelina Polańska (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Romana Roszak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)



Obrotowa Sezonu:

- Joanna Andruszak (PGE MKS El-Volt Lublin)

- Patrycja Noga (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)



Skrzydłowa Sezonu:

- Joanna Gadzina (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

- Kinga Grzyb (KGHM Zagłębie Lubin)

- Natalia Janas (KGHM Zagłębie Lubin)

- Sanja Radosavljević (PGE MKS El-Volt Lublin)



Obrończyni Sezonu:

- Elisabeth Cesareo (KGHM Zagłębie Lubin)

- Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin)

- Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin)



Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat):

- Antonina Cieślak (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

- Natalia Maćkowiak (KPR Gminy Kobierzyce)

- Gabija Pilikauskaite (Sośnica Gliwice)

Informacja Prasowa