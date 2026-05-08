Gra o awans do PlusLigi. BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

To już czwarte spotkanie serii finałowej PLS 1. Ligi. BBTS Bielsko-Biała, jako gospodarz będzie chciał doprowadzić do wygranej. Obecny bilans meczowy wynosi 2:1 na korzyść GKS-u Katowice. Poprzednie spotkanie zakończyło się 3:0 dla drużyny z Bielska-Białej.

Za śląskimi drużynami już trzy spotkania finałowej walki o awans do PlusLigi. Siatkarze GKS-u zwyciężyli w pierwszej konfrontacji 3:1, w drugiej za to 3:2. Ostatni mecz nie był już tak łaskawy. BBTS zakończył grę w trzech setach. To pierwszy raz w historii meczowej tych dwóch klubów, kiedy BBTS Bielsko-Biała nie oddał drużynie z Katowic ani jednego seta.

W fazie play-off GKS Katowice zmierzył się z KPS Siedlce, zamykając ćwierćfinał w dwóch meczach (3:0, 3:1). Półfinały zagrał z KKS-em MICKIEWICZ Kluczbork. Zawodnicy klubu z Katowic przegrali jedno z trzech spotkań 2:3, pozostałe zwyciężyli 3:0 i 3:1.

BBTS Bielsko-Biała stanął naprzeciwko Stali Nysa w 1/4 finału i w dwóch spotkaniach awansował do półfinału (3:0, 3:2). Trudniejszym przeciwnikiem okazały się klub CUK Anioły Toruń. Po trzech spotkaniach drużyna z Bielska-Białej zapewniła sobie miejsce w finale (1:3, 3:1, 3:0).

