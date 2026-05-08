Gwiazdor Realu Madryt przemówił po skandalu na treningu. Kuriozalne tłumaczenie!

Przypomnijmy, że hiszpańskie media donosiły o bójce pomiędzy Tchouamenim a Valverde. Ten drugi miał nie podać ręki Francuzowi na treningu, więc reprezentant "Trójkolorowych" zaatakował go. W efekcie rozpętała się awantura, o której pracownicy ośrodka treningowego mówią, że to "najpoważniejszy incydent, do jakiego doszło kiedykolwiek w tym miejscu" oraz, że "bójka eskalowała do takiego poziomu, że wymagała interwencji kilku zawodników oraz członków sztabu".

Powyższe słowa poddają zatem pod wątpliwość oświadczenie Valverde, który wyraźnie bagatelizuje sprawę. Urugwajczyk sugeruje bowiem, że... sam się skaleczył podczas kłótni, uderzając głową w stół, co z kolei spowodowało rozcięcie na jego czole

"Na treningu doszło do incydentu z moim udziałem oraz kolegi z zespołu. Zmęczenie po meczu oraz frustracja spowodowały, że wszystko zostało wyolbrzymione. W normalnej szatni takie rzeczy się zdarzają i problemy zazwyczaj są rozwiązywane wewnątrz. Ewidentnie ktoś rozsiewa plotki. W sezonie bez trofeów Real Madryt zawsze jest na cenzurowanym i wszystko jest wyolbrzymiane.

Doszło do kłótni, podczas której przypadkowo uderzyłem w stół, powodując małe rozcięcie na czole, które wymagało rutynowej wizyty w szpitalu. W żadnym momencie kolega mnie nie uderzył, ani ja nie uderzyłem jego. Czuję się źle, że frustracja nieudanym sezonem doprowadziła nas do takiej sytuacji. Przepraszam za to. To ciężki moment" - brzmi część oświadczenia.

Wcześniej komunikat w tej sprawie wystosował klub z Madrytu, który powiadomił o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego. Z powodu urazu Valverde nie zagra 10 maja w El Clasico z Barceloną.

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1.

