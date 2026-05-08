Hit w PlusLidze! Siatkarski mistrz świata potwierdził transfer

Plotki o przejściu Włocha do PlusLigi pojawiły się już jakiś czas temu. Jak się okazuje, tym razem w pogłoskach znalazło się spore ziarno prawdy.

W rozmowie z oasport.it Romano potwierdził, że kolejny sezon spędzi w Polsce. Oficjalnie jeszcze nie wiadomo, w którym klubie zagra atakujący, ale wiele mówi się o tym, że będzie to PGE Projekt Warszawa.

- W przyszłym roku będę grał w Polsce. Jestem podekscytowany, bo to liga, którą zawsze podziwiałem. Już dawno nosiłem się z tą decyzją, więc bardzo się cieszę. W przyszłości chciałbym jeszcze wyjechać do Japonii, to mogłoby być ciekawe doświadczenie - powiedział 28-latek.

Dla polskich kibiców siatkówki Romano jest świetnie znaną postacią. 26-letni leworęczny gracz w ostatnich latach był pierwszoplanową postacią reprezentacji Włoch. W 2021 roku w katowickim "Spodku" zdobył z nią mistrzostwo Europy, a rok później w tej samej hali sięgnął po mistrzostwo świata. Jego drużyna pokonała wówczas w finale Polskę 3:1, a on zdobył w spotkaniu o złoto 13 punktów.

Romano jest dwukrotnym mistrzem świata (2022, 2025) oraz mistrzem Europy (2021).

