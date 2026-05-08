Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Relacja live i wynik na żywo

Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski to drugi mecz półfinałowy Orlen Superligi piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Industria Kielce spisuje się ostatnio bardzo dobrze. Po przegranym finale Pucharu Polski dwukrotnie pokonała MKS Kalisz w ćwierćfinale Superligi, a w niedzielę pewnie wygrała pierwsze spotkanie z Ostrovią.

 

Teraz dojdzie do rewanżu, po którym wyłoniony zostanie pierwszy finalista mistrzostw Polski. Piątkowe spotkanie w Kielcach będzie również pożegnaniem Tałanta Dujszebajewa, który po dziewięciu latach żegna się z zespołem.

 

- Kiedy poznałem to miasto, klub i jego kibiców, miałem w głowie jedno - tutaj chcę zakończyć swoją karierę. Wyszło jednak inaczej, niż to sobie zaplanowałem - przekazał w rozmowie z PAP.

 

- Nigdy nie sądziłem, że będę pracował tutaj tak długo. Spędziłem tu dziewięć lat z moim synem Alexem, osiem lat z Danim. W Kielcach urodzili się moi dwaj wnukowie. Zawsze będę kochał ten klub i to miasto. Zawsze będę kibicem Iskry Kielce - podsumował.

 

HP, PAP
