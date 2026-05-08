Matty Cash gotowy na finał Ligi Europy. "To będzie kapitalny mecz"

Piłka nożna

Aston Villa awansowała do finału Ligi Europy. Po wygranym meczu półfinałowym przed kamerą Polsatu Sport stanął Matty Cash. - Narzuciliśmy zawrotne tempo. Jeżeli wiesz, że będziesz w ten sposób grał od początku, to nastawiasz się na bitwę. Trzeba zostawić serce na boisku - powiedział reprezentant Polski.

Matty Cash, reprezentant Polski, udziela wywiadu po meczu Ligi Europy.
fot. Polsat Sport
Matty Cash zabrał głos po awansie do finału Ligi Europy

Aston Villa w czwartek pokonała Nottingham Forest w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy i zapewniła sobie awans do wielkiego finału europejskiego pucharu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski zagra w finale Ligi Europy! Deklasacja w rewanżu

 

Po zwycięstwie 4:0 nad krajowym rywalem głos zabrał Matty Cash. W rozmowie z Szymonem Rojkiem z Polsatu Sport reprezentant Polski przyznał, że mimo robiącego wrażenie wyniku, nie było to łatwe spotkanie. 

 

- Tempo meczu było bardzo wysokie. Narzuciliśmy zawrotne tempo. Jeżeli wiesz, że będziesz w ten sposób grał od początku, to nastawiasz się na bitwę. Trzeba zostawić serce na boisku - powiedział zawodnik po spotkaniu rozegranym na Villa Park.

 

Przypomnijmy, że w pierwszym starciu tego półfinału Aston Villa przegrała na wyjeździe 0:1.

 

- Kiedy grasz na wyjeździe zawsze jest trudno. To nie był zły wynik, ale wiedzieliśmy, że tutaj będzie zupełnie inaczej. Ta porażka nie była złym wynikiem i nie była skutkiem katastrofalnej gry. Bardzo dobrze zaczęliśmy - ocenił.

 

Nasz kadrowicz został zapytany, jak szatnia klubu z Birmingham podchodziła do czwartkowego spotkania.

 

- Kiedy grasz na swoim boisku półfinał dla kapitalnej widowni, to jest coś innego - stwierdził. - Przywykliśmy, że gramy o wysoką stawkę i to nas nie peszy.

 

Już wiadomo, że drugim finalistą Ligi Europy jest SC Freiburg. Jak do tej konfrontacji nastawiony jest Cash?

 

- Freiburg zasłużył na awans. To będzie kapitalny mecz w finale Ligi Europy. Nie widziałem zbyt wielu ich meczów w tym roku, ale mamy dwa tygodnie, żeby ich rozgryźć - podsumował.

 

Zobacz także

Reprezentant Polski zagra w finale Ligi Europy! Deklasacja w rewanżu

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ASTON VILLALIGA EUROPYMATTY CASHNOTTINGHAM FORESTPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Al-Shabab - Al-Nassr. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 