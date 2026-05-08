Matty Cash gotowy na finał Ligi Europy. "To będzie kapitalny mecz"

Aston Villa w czwartek pokonała Nottingham Forest w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy i zapewniła sobie awans do wielkiego finału europejskiego pucharu.

Po zwycięstwie 4:0 nad krajowym rywalem głos zabrał Matty Cash. W rozmowie z Szymonem Rojkiem z Polsatu Sport reprezentant Polski przyznał, że mimo robiącego wrażenie wyniku, nie było to łatwe spotkanie.

- Tempo meczu było bardzo wysokie. Narzuciliśmy zawrotne tempo. Jeżeli wiesz, że będziesz w ten sposób grał od początku, to nastawiasz się na bitwę. Trzeba zostawić serce na boisku - powiedział zawodnik po spotkaniu rozegranym na Villa Park.

Przypomnijmy, że w pierwszym starciu tego półfinału Aston Villa przegrała na wyjeździe 0:1.

- Kiedy grasz na wyjeździe zawsze jest trudno. To nie był zły wynik, ale wiedzieliśmy, że tutaj będzie zupełnie inaczej. Ta porażka nie była złym wynikiem i nie była skutkiem katastrofalnej gry. Bardzo dobrze zaczęliśmy - ocenił.

Nasz kadrowicz został zapytany, jak szatnia klubu z Birmingham podchodziła do czwartkowego spotkania.

- Kiedy grasz na swoim boisku półfinał dla kapitalnej widowni, to jest coś innego - stwierdził. - Przywykliśmy, że gramy o wysoką stawkę i to nas nie peszy.

Już wiadomo, że drugim finalistą Ligi Europy jest SC Freiburg. Jak do tej konfrontacji nastawiony jest Cash?

- Freiburg zasłużył na awans. To będzie kapitalny mecz w finale Ligi Europy. Nie widziałem zbyt wielu ich meczów w tym roku, ale mamy dwa tygodnie, żeby ich rozgryźć - podsumował.

AA, Polsat Sport