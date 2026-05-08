MŚ dywizji 1A: Polska - Litwa. Relacja live i wynik na żywo

Zimowe

Polska - Litwa to jeden z meczów ostatniej serii na mistrzostwach świata dywizji 1A w hokeju na lodzie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Polacy we wcześniejszych czterech spotkaniach pokonali Ukrainę 3:2, przegrali po dogrywce z Francją 2:3, ulegli Kazachstanowi 2:3 oraz zwyciężyli Japonię 4:2.

 

Z kolei Litwini ponieśli komplet porażek i zdobyli tylko punkt, uznając wyższość Japonii po dogrywce.

 

Dwie najlepsze drużyny awansują do elity, natomiast ostatni zespół spada do dywizji 1B. Biało-Czerwoni chcąc zachować drugie miejsce potrzebują wygranej lub muszą liczyć na korzystny rezultat innych meczów.

 

Ostatni raz obie reprezentacje rywalizowały ze sobą w kwietniu tego roku w ramach przygotowań do mistrzostw świata. Polacy wygrali (3:0), podobnie jak osiem wcześniejszych potyczek. Litwa na zwycięstwo czeka od kwietnia 2019 roku.

 

