Obrońca tytułu zagra w turnieju finałowym

Pozostała tylko jedna niewiadoma w Final Four, bo w parze Valencia BC - Panathinaikos Ateny jest remis 2-2.

Valencia była wiceliderem po sezonie zasadniczym, a Panathinaikos zajął siódme miejsce. Decydujący pojedynek odbędzie się ponownie w Hiszpanii - 12 maja.

Żalgiris, prowadzony przez Tomasa Masiulisa (pięciokrotny mistrz Polski z Prokomem Treflem Sopot 2004-2008), który w tym sezonie debiutuje w Eurolidze w roli głównego trenera, miał szanse na przedłużenie rywalizacji - na pięć sekund przed końcem czwartej kwarty prowadził 80:78 po rzutach wolnych francuskiego rozgrywającego Francisco Sylvaina. Rzut na wagę remisu i dogrywki oddał Amerykanin Wade Baldwin IV. W dodatkowym czasie gry minimalnie lepsi byli koszykarze z Turcji litewskiego trenera Sarunasa Jasikeviciusa, którego asystentem przez kilka ostatnich sezonów, najpierw w FC Barcelona, a potem w Fenerbahce, był właśnie Masiulis.

Liderem Fenerbahce był Kanadyjczyk Khem Birch, który uzyskał 21 pkt i 13 zbiórek. Dla Żalgirisu najwięcej punktów uzyskał Sylvain, który miał także 11 asyst.

Olympiakos, najlepsza drużyna po sezonie zasadniczym (bilans 26-12), pokonał w ćwierćfinale 3-0 AS Monaco, finalistę sprzed roku. Real zwyciężył 3-1 Hapoel IBI Tel Awiw. Obydwa zespoły w Final Four zagrają 15. raz. Drużyna "Królewskich" to najbardziej utytułowany klub Euroligi (11 mistrzostw).

Turniej finałowy Euroligi odbędzie się w Atenach (22-24 maja). W półfinałach Olympiakos zagra z Fenerbahce, a Real czeka na zwycięzcę z pary Valencia BC - Panatahinaikos.

Wyniki ćwierćfinałów Euroligi koszykarzy:

Panathinaikos Ateny (7) - Valencia BC (2) 86:89 (15:26, 22:18, 19:16, 30:29)

Stan rywalizacji 2-2. Mecz numer pięć 12 maja w Walencji

Żalgiris Kowno (5) - Fenerbahce BEKO Stambuł (4) 90:94 po dogr. (20:25, 22:22, 20:14, 18:19, dogr. 10:14)

Stan rywalizacji 3-1 dla Fenerbahce. Awans: Fenerbahce Stambuł

Hapoel IBI Tel Awiw (6) - Real Madryt (3) 81:87 (21:23, 15:23, 17:17, 28:24)

Stan rywalizacji 3-1 dla Realu. Awans: Real Madryt

AS Monaco (8) - Olympiakos Pireus (1) 82:105 (17:26, 23:35, 24:21, 18:23

Stan rywalizacji 3-0 Olympiakos. Awans: Olympiakos Pireus