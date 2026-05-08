Perfect day Polaków na MŚ! "To bardzo boli. Bez pełnego poświęcenia się nie da"

Czwartek był perfekcyjnym dniem dla Polaków na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu. Nie dość, że sami pokonali Japonię 4-2, to jeszcze Francja zgubiła punkt w meczu z Litwą, a Ukraina – dwa "oczka" – w starciu z Kazachami.

Kiedy Polska awansuje do elity MŚ? Wszystkie warianty

W ten sposób Polacy nie tylko awansowali z czwartego na drugie miejsce, ale zrównali się punktami z "Trójkolorowymi" i Ukraińcami. Jeśli w ostatnich meczach każda z tych drużyn wygra swoje mecze – najpierw, o godz. 12:30, Francja z pewnym awansu do elity Kazachstanem, później, o godz. 16 – Ukraina z Japonią, a na koniec, o godz. 19:30, Polska z Litwą, wówczas awansujemy do elity dzięki lepszemu bilansowi z całej trójki.

Jeśli natomiast Francja straci choćby punkt w spotkaniu z Kazachami, nie będziemy musieli się oglądać na to, co zrobi Ukraina i po pokonaniu Litwy wrócimy do elity MŚ.

Jedynym rozwiązaniem, w którym stracimy awans, nawet wobec zwycięstwa w ostatnim meczu, jest wygrana Francji za trzy punkty i strata jakiegokolwiek punktu przez Ukrainę w starciu z Japonią. Wówczas z promocji do elity cieszyć się będzie Francja, która pokonała nas w bezpośrednim starciu.

Pekka Tirkkonen zbudował drużynę na wielu filarach

Polska ma liderów:

Tomasz Fucik, ze skutecznością obronionych strzałów 93.75 proc, jest najlepszym bramkarzem turnieju, a Patryk Wronka przewodzi punktacji kanadyjskiej, dzięki trzem golom i trzem asystom oraz +2 w klasyfikacji +/-. Drugi w niej jest Patryk Krężołek (ex aequo z Wronką jest jeszcze Ukrainiec Danił Tracht, który ma jednak -1 w klasyfikacji +/-).

Najważniejsze jednak, że Polska ma monolit. Jest najlepszym zespołem MŚ Dywizji 1A w przewagach. W 13 zdobyła pięć bramek. Jest też zdecydowanie najlepsza w osłabieniach – w 15 straciła tylko jedną bramkę. Rywale potrzebują 30 minut i 1 sekundę, by strzelić jej bramkę w przewadze. Dla porównania, drugiej w zestawieniu Ukrainie, strzelają co 8:52 min.

Patryk Wronka: Najważniejszy gol w mojej karierze

- Zwycięski gol w meczu z Japonią nie tylko przybliża nas do elity MŚ, ale jest także jedną z najważniejszych bramek w mojej karierze. Po to człowiek całe życie trenuje, żeby takie strzelać. Bardzo dobrze poukładał się dla nas ten dzień. Kto by się spodziewał, że Francja zgubi punkt w meczu z Litwą – powiedział nam wychowanek Podhala Nowy Targ Patryk Wronka.

- Cieszę się, że krążek mnie szuka i w każdym meczu strzelam bramkę, ale najważniejszy jest interes zespołu. Mamy szansę na awans do elity, a to, kto strzela bramki, to sprawa drugoplanowa – dodał Patryk Krężołek, który trafił do pustej bramki po pięknym wystrzeleniu Jakuba Wanackiego, podwyższając nasze zwycięstwo na 4:2.

- To mój pierwszy mecz w życiu z Japonią, ciekawe doświadczenie. W starciu z Litwą zagramy na 110 procent, żeby wygrać, będziemy rzucać się pod każdy strzał, by go zablokować – zapowiedział jeden z najmłodszych zawodników Polski Szymon Kiełbicki.

Filip Komorski: Bez poświęcenia i dobrej obrony nie ma sukcesów w hokeju

- Bardzo się cieszę, jestem dumny z drużyny. Cieszę się, że zagraliśmy z pokorą, cierpliwie, odpowiedzialnie. Zaprezentowaliśmy dojrzały hokej, taki jak się gra w play-offach o tytuły, gdy trzeba mecze przepychać za wszelką cenę – powiedział nam napastnik Orłów Filip Komorski. Pochwalił także specjalne formacje, które bronią dostępu do bramki w przewadze liczebnej rywala.

- Oni poświęcają swoje ciała, uderzenia krążka blokują nawet twarzą, rękoma, nogami. To wszystko bardzo boli. To jest bardzo ciężka praca. Czasami tego się nie widzi, ale duży szacunek za to. Bez dobrej obrony, bez poświęcenia nie można wygrywać meczów w hokeju na lodzie – nie ma wątpliwości wychowanek Legii Warszawa.

Mecz Polska – Litwa w piątek o godz. 19:30, transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek studia od godz. 19:00.

Z Sosnowca Michał Białoński, Polsat Sport