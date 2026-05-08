PGNiG Puchar Polski piłkarek ręcznych. Terminarz i plan transmisji

9 i 10 maja rozstrzygnie się walka o jedno z najważniejszych trofeów na krajowej arenie piłki ręcznej kobiet - Puchar Polski. Kiedy Puchar Polski kobiet w piłce ręcznej? Sprawdź terminarz i plan transmisji.

W tegorocznym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych zobaczymy cztery zespoły: KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin, KRASOŃ MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg, które niesione dopingiem własnych kibiców, spróbują pokrzyżować szyki faworytkom. 

 

Puchar Polski pań odbywa się trzy tygodnie po decydujących zmaganiach mężczyzn. Wśród panów trofeum za końcowe zwycięstwo wznieśli szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy w finale okazali się lepsi od PGE Wybrzeża Gdańsk.

 

Tytułu bronić będą zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. W ubiegłym roku pokonały one MKS FunFloor Lublin 28:24. Jak będzie tym razem?

Puchar Polski kobiet w piłce ręcznej. Plan transmisji

Sobota:

 

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin, godz. 15:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

 

Krasoń MKS Piotrcovia - Energa Start Elbląg, godz. 18:00, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go

 

Niedziela: 

 

FINAŁ, godz. 15:00, transmisja Polsat Sport 3, Polsat Box Go

