Poznaniacy są na dobrej drodze do obrony tytułu, a przy szczęśliwych dla nich okolicznościach, 10. mistrzostwo w historii klubu będą mogli świętować już w najbliższą niedzielę. Warunkiem jest zwycięstwo nad Gdynianami oraz strata punktów przez Jagiellonię Białystok, Górnika Zabrze i Raków Częstochowa.

- Każdy mecz, który wygrywamy, krok po kroku przybliża nas do celu, jakim jest mistrzostwo. Nic nie jest jeszcze przesądzone i nawet jeśli jutro wygramy, nic się nie zmieni. W ogóle o tym nie myślę, że to może nastąpić już teraz. Będę zupełnie szczery - jeśli spytacie mnie, z kim gra teraz Raków, Górnik czy Jagiellonia - nie odpowiem. Skupiam się wyłącznie na swoim zespole - podkreślił szkoleniowiec.

Lechici w starciu z przedostatnią Arką będą zdecydowanym faworytem, lecz Frederiksen przestrzega przed nadmiernym optymizmem i spodziewa się niezwykle wymagającej przeprawy.

- Przygotowujemy się na trudne spotkania. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. I jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100 procent i zostawi na boisku wszystko co ma. Dlatego staramy się zachować maksymalną koncentrację i znaleźć jak najlepszą jakość. Arka miesiąc temu zmieniła trenera, ale też i sposób gry oraz też zmodyfikowała system. Myślę, że będą mocno się bronić i szukać swoich szans w fazach przejściowych i przy stałych fragmentach gry - tłumaczył Duńczyk.

PAP