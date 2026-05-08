Sytuacja w tabeli przed piątkowym starciem jest napięta dla obu stron. Korona zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 39 punktów, mając zaledwie trzy "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Raków, będący na 5. pozycji, wciąż walczy o europejskie puchary, choć przystępuje do meczu po stracie trenera Łukasza Tomczyka, którego zastąpił Dawid Kroczek.

Mimo trudnego terenu, Korona nie zamierza grać na remis. Trener Zieliński podkreślił, że drużyna stwarza sobie sytuacje, a kluczem będzie skuteczność i unikanie błędów w defensywie.

- Nie będziemy teraz mówić o tym, czy punkt dobry, czy nie. Jedziemy pograć o pełną pulę. Uważam, że jesteśmy to w stanie zrobić - zadeklarował szkoleniowiec.

Wyjaśniła się również kwestia obecności trenera na ławce w Częstochowie - mimo czerwonej kartki w poprzednim meczu, była to jego trzecia żółta kartka w sezonie, co pozwala mu na prowadzenie zespołu z poziomu murawy.

PAP