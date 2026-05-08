PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice. Transmisja TV i stream online
Gra i emocje w PLS 1. Lidze nie słabną. BBTS Bielsko-Biała dalej walczy o awans do PlusLigi. Czwarte spotkanie pomiędzy BBTS-em Bielsko-Biała i GKS-em Katowice już w piatek. Bilans meczowy jest obecnie na korzyść gości i wynosi 2:1. Transmisja TV i stream online na Polsat Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godz.20:00.
Czwarte spotkanie w grze o awans do PlusLigi tuż przed nami! BBTS Bielsko-Biała ponownie stanie na boisku razem z GKS-em Katowice. Obecnie drużyna z Katowic prowadzi w rywalizacji 2:1. Pierwsze spotkanie zakończyło się z wynikiem 3:1 na korzyść GKS-u. Drugi mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Z wynikiem 3:2 na Hali pod Dębowcem goście zatriumfowali. Podczas trzeciego i jak niektórzy myśleli ostatniego spotkania, drużyna z Bielska-Białej po raz pierwszy w historii nie oddała żadnego seta przeciwnikom z Katowic.
GKS Katowice wstąpił w fazę play-off jako drużyna na pierwszym miejscu w tabeli i zdecydowany faworyt rozgrywek. Siatkarze katowickiego klubu ćwierćfinał zagrali z KPS-em Siedlce, a w półfinale pokonali KKS MICKIEWICZ Kluczbork.
Zawodnicy BBTS-u zajęli szóste miejsce w tabeli fazy zasadniczej, ale kolejno pokonali dwa pozostałe zespoły z podium. Najpierw ograli Stal Nysę w 1/4 finału, zaraz po tym w trzech spotkaniach pokonali CUK Anioły Toruń.
Transmisja TV i stream online meczu BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice na Polsat Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00.