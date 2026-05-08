PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice. Transmisja TV i stream online

Czwarte spotkanie w grze o awans do PlusLigi tuż przed nami! BBTS Bielsko-Biała ponownie stanie na boisku razem z GKS-em Katowice. Obecnie drużyna z Katowic prowadzi w rywalizacji 2:1. Pierwsze spotkanie zakończyło się z wynikiem 3:1 na korzyść GKS-u. Drugi mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Z wynikiem 3:2 na Hali pod Dębowcem goście zatriumfowali. Podczas trzeciego i jak niektórzy myśleli ostatniego spotkania, drużyna z Bielska-Białej po raz pierwszy w historii nie oddała żadnego seta przeciwnikom z Katowic.

GKS Katowice wstąpił w fazę play-off jako drużyna na pierwszym miejscu w tabeli i zdecydowany faworyt rozgrywek. Siatkarze katowickiego klubu ćwierćfinał zagrali z KPS-em Siedlce, a w półfinale pokonali KKS MICKIEWICZ Kluczbork.

Zawodnicy BBTS-u zajęli szóste miejsce w tabeli fazy zasadniczej, ale kolejno pokonali dwa pozostałe zespoły z podium. Najpierw ograli Stal Nysę w 1/4 finału, zaraz po tym w trzech spotkaniach pokonali CUK Anioły Toruń.

Transmisja TV i stream online meczu BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice na Polsat Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godz. 20:00.

