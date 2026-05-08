Po pięciu minutach piłkarze zeszli do szatni! Mecz odwołany

W nocy z czwartku na piątek miało dojść do starcia pomiędzy kolumbijskim zespołem Independiente Medellin a brazylijskim Flamengo w rywalizacji grupowej Copa Libertadores. Piłkarze wyszli na boisko, jednak jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na trybunach zostały odpalone race.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash gotowy na finał Ligi Europy. "To będzie kapitalny mecz"

Po rozpoczęciu spotkania "kibice" gospodarzy zaczęli rzucać race, które wylądowały w obszarze oddzielającym trybuny od boiska. Sędzia Jesus Valenzuela postanowił przerwać rywalizację. Po pięciu minutach zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Według lokalnych mediów niektóre osoby przebywające na stadionie próbowały wedrzeć się na murawę. Musiały interweniować służby porządkowe.

Jak podaje "La Nacion", fani Independiente Medellin skandowali obraźliwe hasła odnoszące się do prezesa kolumbijskiego klubu - Raula Giraldo.

Przedstawiciele CONMEBOL (Południowoamerykańska Konfederacja Piłki Nożnej) początkowo podjęli decyzję o przełożeniu spotkania, jednak ostatecznie mecz został całkowicie anulowany. Jeszcze nie wiadomo, jakie konsekwencje czekają drużynę Independiente Medellin.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport