Poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę ORLEN Basket Ligi

Na początku obie drużyny miały problemy ze skutecznością, ale po kontrze wykończonej przez Andrzeja Mazurczaka to goście byli lepsi o sześć punktów. Straty krok po kroku zmniejszali Isaiah Mucius i Kacper Borowski. Po chwili przewagę dawał Trevon Allen! Ostateczne po 10 minutach było 20:18. W drugiej kwarcie po akcjach Shaqa Buchanana gospodarze uciekali nawet na pięć punktów. Orlen Zastal szybko reagował rzutami Jakuba Szumerta, a dzięki trójce Mazurczaka wracał na prowadzenie! Po chwili swoje rzuty z dystansu dokładali Patrick Cartier i Conley Garrison, a różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:47.

Po przerwie Mate Vucić oraz Elvar Fridriksson starali się nawiązać rywalizację, ale po stronie drużyny trenera Arkadiusza Miłoszewskiego trójkami odpowiadali na to Jayvon Maughmer oraz Conley Garrison. Po kolejnym rzucie Andrzeja Mazurczaka różnica wzrosła nawet do 13 punktów. Rozgrywający ustalił wynik po 30 minutach na 60:72. W czwartej kwarcie przyjezdni ciągle grali lepiej w ataku od rywali. Pojedyncze zagrania Tylera Wahla oraz Michała Kołodzieja w tym fragmencie nie pomagały zespołowi trenera Ronena Ginzburga. Z kolei po kolejnej trójce Garrisona przewaga Zielonogórzan wynosiła nawet 16 punktów. Tego już Włocławianie nie byli w stanie odrobić. Ostatecznie Orlen Zastal wygrał 86:71 i zagra dzięki temu w play-off z Kingiem!

Najlepszym zawodnikiem gości był Conley Garrison z 24 punktami i 6 asystami. Elvar Fridriksson zdobył dla gospodarzy 17 punktów.

Anwil Włocławek - Orlen Zastal Zielona Góra 71:86 (20:18, 18:29, 22:25, 11:14)

Punkty:

Anwil Włocławek: Elvar Fridriksson 17, Tyler Wahl 11, Shaq Buchanan 8, Trevon Allen 7, Mate Vucić 7, Kacper Borowski 6, Isaiah Mucius 5, Michał Kołodziej 4, Dawid Słupiński 3, Bartosz Łazarski 3, A.J. Slaughter 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Conley Garrison 24, Andrzej Mazurczak 20, Patrick Cartier 16, Jayvon Maughmer 8, Jakub Szumert 8, Phil Fayne 4, Marcin Woroniecki 2, Krzysztof Sulima 2, Dwight Allen Wilson 2, Filip Matczak 0, Miłosz Majewski 0.

