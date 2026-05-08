Puchar Polski piłkarek ręcznych. Terminarz i plan transmisji

W tegorocznym Final Four Pucharu Polski piłkarek ręcznych oglądaliśmy cztery zespoły: KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin, KRASOŃ MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz gospodynie – Energę Start Elbląg.

Puchar Polski pań odbywa się trzy tygodnie po decydujących zmaganiach mężczyzn. Wśród panów trofeum za końcowe zwycięstwo wznieśli szczypiorniści Orlen Wisły Płock, którzy w finale okazali się lepsi od PGE Wybrzeża Gdańsk.

Tytułu bronią zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. W ubiegłym roku pokonały one MKS FunFloor Lublin 28:24. Jak będzie tym razem?

Puchar Polski kobiet w piłce ręcznej. Plan transmisji

Sobota:

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 26:20 (12:10)

Krasoń MKS Piotrcovia - Energa Start Elbląg 32:27 (17:13)

Niedziela:

FINAŁ: KGHM MKS Zagłębie Lubin - Krasoń MKS Piotrcovia godz. 15:00, transmisja Polsat Sport 3, Polsat Box Go

