Remis w Poznaniu! Lech na mistrzostwo musi jeszcze poczekać

W stolicy Wielkopolski zanotowano rekordową frekwencję w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy - 41 598 widzów. Kibice obu klubów są ze sobą zaprzyjaźnieni i zajęli miejsca na jednej trybunie, dlatego sektor gości był dostępny także dla fanów poznańskiej drużyny. Dodatkowo klub mógł sprzedać miejsca na sektory buforowe, które na ten mecz zostały zlikwidowane. To jednocześnie największa w historii frekwencja na poznańskim stadionie w meczach ligowych.

Już pierwsza akcja w wykonaniu "Kolejorza" mogła zakończyć się powodzeniem, ale najlepszy snajper poznańskiej drużyny Mikael Ishak główkował w poprzeczkę. Gra toczyła się głównie na połowie gości, "Lechici" mieli sporą przewagę, ale nie potrafili wykreować zbyt wielu sytuacji. Kolejną szansę na otwarcie wyniku miał Ishak, który otrzymał dobre podanie od Joela Pereiry, ale strzał Szweda w ostatniej chwili zablokował Kike Hermoso.

Goście bronili się skutecznie, dobrze radzili sobie z licznymi dośrodkowaniami w swoje pole karne i wygrywali większość pojedynków w powietrzu. W ataku jednak praktycznie nie istnieli i nie stwarzali zagrożenia pod bramką Lecha. Jeden niecelny strzał, jeden rzut rożny to cały dorobek ofensywny zespołu Dariusza Banasika w pierwszej połowie.

Licznie zgromadzona publiczność doczekała się goli po zmianie stron. Nieoczekiwanie to żółto-niebiescy wyszli na prowadzenie - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Michał Marcjanik głową odegrał piłkę na środek pola karnego, a tam Hermoso uderzył nie do obrony.

Na odpowiedź poznańskiego zespołu nie trzeba było długo czekać. Sześć minut później Hermoso przepychał się z Ishakiem, a piłka została za plecami zawodników. Dopadł do niej Luis Palma i bez kłopotów umieścił ją w siatce. Następny atak lechitów mógł zakończyć się drugą bramką, ale znów Ishak fatalnie przestrzelił z kilku metrów po precyzyjnym dośrodkowaniu Pereiry.

Lech znów zaczął dominować i momentami zamykał przeciwnika w jego polu karnym. Mistrzom Polski brakowało jednak skuteczności, czasami dokładnego ostatniego podania.

Lech Poznań - Arka Gdynia 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Kike Hermoso (52), 1:1 Luis Palma (57).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Wojciech Mońka, Antonio Milić (46. Robert Gumny), Michał Gurgul - Patrik Walemark, Timothy Ouma (46. Filip Jagiełło), Luis Palma (82. Daniel Hakans), Antoni Kozubal (82. Yannick Agnero), Leo Bengtsson (64. Pablo Rodriguez) - Mikael Ishak.

Arka Gdynia: Jędrzej Grobelny - Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Dominick Zator, Luis Perea (25. Michał Rzuchowski), Kamil Jakubczyk, Dawid Abramowicz (85. Dawid Kocyła) - Oskar Kubiak (61. Nazarij Rusyn), Vladislavs Gutkovskis (61. Edu Espiau), Sebastian Kerk (85. Patryk Szysz).

Żółta kartka - Lech Poznań: Robert Gumny. Arka Gdynia: Dawid Gojny, Dominick Zator, Jędrzej Grobelny, Nazarij Rusyn.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 41 598.

PAP