Reprezentantki Polski odchodzą z klubu! Aż trzy pożegnania

Piłkarki reprezentacji Polski Adriana Achcińska, Martyna Wiankowska i Sylwia Matysik po sezonie odejdą z FC Koeln. W niemieckim klubie gra również Weronika Zawistowska.

fot. PAP
Achcińska występowała w FC Koeln od 2021, Wiankowska od 2022, a Matysik od 2024 roku. Natomiast Zawistowska dołączyła do nich przed sezonem 2025/26.

 

"Zbliża się koniec sezonu, który jest czasem pożegnań. W sobotę po ostatnim domowym meczu z HSV, Adriana Achcińska, Martyna Wiankowska, Sara Agrez, Sylwia Matysik i Aurora Mikalsen powiedzą: do widzenia" - napisano na profilu klubu na Instagramie.

 

FC Koeln na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje ósme miejsce w kobiecej Bundeslidze. Znajdujący się w połowie tabeli klub czterech reprezentantek Polski jest pewien utrzymania, ale nie zagra w europejskich pucharach. Mistrzostwo Niemiec zapewniły sobie piłkarki Bayernu Monachium, które w 24 kolejkach były niepokonane. Zanotowały 22 zwycięstwa i dwa remisy.

