Roman Kosecki wbił szpilkę Mbappe. "Ciekaw jestem, czy zdobędzie Ligę Mistrzów"

Hiszpańskie media codziennie podają nowe informacje dotyczące sytuacji w szatni Realu Madryt. Dziennikarze przekazywali, że piłkarze "Królewskich" mają już dość Kyliana Mbappe, natomiast ostatnio w szeregach klubu ze stolicy Hiszpanii doszło do bójki pomiędzy Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim.

Do całej sytuacji w programie "Kosa na Kosę" postanowił odnieść się Roman Kosecki, porównując ekipę Realu Madryt do zespołu Paris Saint-Germain, który niedawno wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów.

- Mówiliśmy o PSG, sytuacja w Realu Madryt idealnie pokazuje, jak ważna jest szatnia. Tam wszystko musi być poukładane - trener i piłkarze z głową. A nie, że przychodzą ci chimeryczni zawodnicy i gwiazdy - stwierdził były reprezentant Polski.

Następnie były zawodnik między innymi Atletico Madryt wbił szpilkę Kylianowi Mbappe.

- Ciekaw jestem, czy Mbappe zdobędzie Ligę Mistrzów. Bo do tej pory w PSG mu się nie udało i w Realu też nie. Zobaczymy, co będzie dalej - stwierdził Roman Kosecki.

W tym momencie do dyskusji postanowił włączyć się Jakub Kosecki.

- Raczej nie zdobędzie - ocenił były piłkarz Legii Warszawa.

Warto przypomnieć, że już niedługo Real Madryt rozegra kluczowy mecz, w którym zmierzy się ze swoim odwiecznym rywalem - Barceloną.

AA, Polsat Sport