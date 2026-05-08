Sensacja w Rzymie! Djokovic odpadł po pierwszym meczu
Novak Djokovic przegrał z Dino Prizmicem 6:2, 2:6, 4:6 w swoim pierwszym meczu podczas tegorocznego ATP w Rzymie. Przypomnijmy, że Serb wywalczył na włoskich kortach sześć tytułów Masters.
Po wyrównanym początku, kontrolę w premierowej odsłonie przejął Djokovic. Doświadczony Serb po trudnym gemie przełamał swojego rywala i wyszedł na prowadzenie 4:2. Kilka minut później zrobił to raz jeszcze i rozstrzygnął pierwszego seta na swoją korzyść.
W drugim karta odwróciła się. Chorwat natychmiast zdominował rywalizację i bardzo szybko osiągnął przewagę 4:0. Z tej trudnej sytuacji nie zdołał wydostać się nawet "Nole". O losach awansu do kolejnej rundy musiał zatem zdecydować trzeci set.
A w nim niespodziewanie po raz kolejny lepiej zaprezentował się Prizmic. 20-latek wykorzystał słabszy moment serwisowy Serba i przełamał go. Tej niewielkiej przewagi już nie wypuścił i po nieco ponad dwóch godzinach walki wykorzystał piłkę meczową i zameldował się w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie.
Djokovic triumfował na rzymskich kortach sześciokrotnie - ostatni raz w 2022 roku.
Novak Djokovic - Dino Prizmic 6:2, 2:6, 4:6
