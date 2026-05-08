Słynny trener odmówił PZPN. Kulesza dopiero to przyznał. Oto powód

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Cezary Kulesza zdradził, że w przeszłości Polski Związek Piłki Nożnej prowadził rozmowy z Roberto Martinezem. Hiszpan, który odpowiada obecnie za wyniki reprezentacji Portugalii, odmówił jednak naszej federacji. Kluczowy okazał się jeden aspekt.

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA
Cezary Kulesza przyznał, że PZPN negocjował z Roberto Martinezem

Za kadencji Cezarego Kuleszy reprezentację Polski prowadziło już pięciu różnych selekcjonerów. Zaczęło się od Paulo Sousy, którego zatrudniał jeszcze poprzedni prezes, Zbigniew Boniek. Później, za sprawą Kuleszy, pracę w PZPN dostali kolejno Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz i Jan Urban.

 

Podczas wybierania kolejnych trenerów prezes federacji bierze oczywiście pod uwagę różnych kandydatów. W najnowszym wywiadzie udzielonym Interii Kulesza przyznał, że swego czasu PZPN prowadził negocjacje z Roberto Martinezem.


- W każdej plotce jest trochę prawdy… W tej akurat całkiem sporo. Faktycznie rozmawialiśmy - powiedział sternik polskiego futbolu.


Dlaczego Hiszpan nie porozumiał się z naszą federację? Przeszkodą nie do przeskoczenia okazał się brak ośrodka treningowego dla reprezentacji.


- W momencie, gdy powiedzieliśmy, że nie mamy, podziękował za zainteresowanie, bo dla niego to konieczność - przyznał Kulesza.


Martinez od stycznia 2023 roku prowadzi reprezentację Portugalii.

