Słynny trener odmówił PZPN. Kulesza dopiero to przyznał. Oto powód
Cezary Kulesza zdradził, że w przeszłości Polski Związek Piłki Nożnej prowadził rozmowy z Roberto Martinezem. Hiszpan, który odpowiada obecnie za wyniki reprezentacji Portugalii, odmówił jednak naszej federacji. Kluczowy okazał się jeden aspekt.
Za kadencji Cezarego Kuleszy reprezentację Polski prowadziło już pięciu różnych selekcjonerów. Zaczęło się od Paulo Sousy, którego zatrudniał jeszcze poprzedni prezes, Zbigniew Boniek. Później, za sprawą Kuleszy, pracę w PZPN dostali kolejno Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz i Jan Urban.
Podczas wybierania kolejnych trenerów prezes federacji bierze oczywiście pod uwagę różnych kandydatów. W najnowszym wywiadzie udzielonym Interii Kulesza przyznał, że swego czasu PZPN prowadził negocjacje z Roberto Martinezem.
- W każdej plotce jest trochę prawdy… W tej akurat całkiem sporo. Faktycznie rozmawialiśmy - powiedział sternik polskiego futbolu.
Dlaczego Hiszpan nie porozumiał się z naszą federację? Przeszkodą nie do przeskoczenia okazał się brak ośrodka treningowego dla reprezentacji.
- W momencie, gdy powiedzieliśmy, że nie mamy, podziękował za zainteresowanie, bo dla niego to konieczność - przyznał Kulesza.
Martinez od stycznia 2023 roku prowadzi reprezentację Portugalii.