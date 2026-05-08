Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajęli Polacy? Czy awansowali do Elity?

Zimowe

Zakończyły się mistrzostwa świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Wśród uczestników znalazła się reprezentacja Polski. Które miejsce w tabeli zajęli Polacy? Jak wygląda ostateczny układ tabeli MŚ w hokeju? Czy Polska wywalczyła awans do Elity?

Trener hokejowej reprezentacji Polski w garniturze stojący na ławce rezerwowych.
fot: PAP
Trener Pekka Tirkkonen oraz hokeiści reprezentacji Polski

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu trwały hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA. Przed własną publicznością rywalizowała reprezentacja Polski, prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

 

Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania od sobotniego zwycięstwa nad Ukrainą. Dzień później zmierzyli się z Francją, z którą przegrali po rzutach karnych. We wtorek z kolei musieli uznać wyższość Kazachstanu, natomiast w swoim czwartym spotkaniu pokonali Japonię.

 

Decydującym starciem był piątkowy mecz z Litwą. Polacy ulegli jednak rywalom po dogrywce 1:2.

 

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczyły ostatecznie dwa najlepsze zespoły - zwycięski w turnieju Kazachstan oraz Ukraina.

 

Z kolei drużyną zdegradowaną do Dywizji IB została Japonia.

Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajęli Polacy? Czy awansowali do Elity?

Tabela Mistrzostw Świata Dywizji IA pokazuje awans Kazachstanu i Ukrainy do Elity

 

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJHOKEJ NA LODZIEREPREZENTACJA POLSKI HOKEISTÓWREPREZENTACJA POLSKI W HOKEJU NA LODZIESPORTY ZIMOWEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mariusz Czerkawski: Mam nadzieję, że będzie lepiej
Zobacz także

Polska - Japonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 