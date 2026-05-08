Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Które miejsce zajęli Polacy? Czy awansowali do Elity?

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu trwały hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA. Przed własną publicznością rywalizowała reprezentacja Polski, prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

Biało-Czerwoni rozpoczęli zmagania od sobotniego zwycięstwa nad Ukrainą. Dzień później zmierzyli się z Francją, z którą przegrali po rzutach karnych. We wtorek z kolei musieli uznać wyższość Kazachstanu, natomiast w swoim czwartym spotkaniu pokonali Japonię.

Decydującym starciem był piątkowy mecz z Litwą. Polacy ulegli jednak rywalom po dogrywce 1:2.

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczyły ostatecznie dwa najlepsze zespoły - zwycięski w turnieju Kazachstan oraz Ukraina.

Z kolei drużyną zdegradowaną do Dywizji IB została Japonia.

