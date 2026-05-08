Drakońskie kary dla Tchouameniego i Valverde! Real właśnie to ogłosił

Real Madryt ukarze dwóch swoich zawodników, którzy wzięli udział w bójce po czwartkowym treningu. Na Aureliena Tchouameniego i Federico Valverde została nałożona wysoka grzywna.

Jaka kara spotka Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego?

Przypomnijmy kontekst tej sytuacji. "Marca" ujawniła, że po środowej kłótni z Aurelienem Tchouamenim Federico Valverde na czwartkowym treningu nie podał Francuzowi ręki.

 

Wroga atmosfera narastała podczas treningu, po którym doszło do bójki w szatni. Tchouameni uderzył Urugwajczyka, który doznał rozcięcia i musiał udać się do szpitala, gdzie założono mu szwy.


"Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne zdiagnozowano uraz czaszkowo-mózgowy. Valverde przebywa w domu, w dobrym stanie, ale będzie musiał odpoczywać przez 10-14 dni" - poinformował w wieczornym komunikacie Real.


Klub dodał, że wszczął postępowanie dyscyplinarne. W piątek dobiegło ono końca, a obaj zawodnicy stawili się w siedzibie Realu. 

 

"Wyrazili skruchę wobec tego, co się stało, i przeprosili się nawzajem. Ponadto przeprosili też klub, kolegów z drużyny, sztab szkoleniowy i kibiców. Zgodzili się przyjąć każdą sankcję, jaką klub uzna za stosowną" - czytamy w oświadczeniu. 

 

Sankcja, jak się okazało, będzie finansowa. Tchouameni i Valverde zapłacą po 500 tysięcy euro kary. 

 

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

