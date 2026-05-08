Tak wyglądały półfinały Ligi Europy. Niesamowite emocje w rewanżowych meczach (WIDEO)

Pierwsze półfinałowe spotkania Ligi Europy odbyły się 30 kwietnia. Kibice więcej gol zobaczyli w starciu Braga - SC Freiburg. Drużyna z Portugalii otworzyła wynik już w ósmej minucie spotkania, kiedy do bramki rywali trafił Demir Ege Tiknaz. Goście jednak nie zamierzali się tak łatwo poddawać. Chwilę później - w 16. minucie - do wyrównania doprowadził jeden z najbardziej doświadczonych zawodników ekipy z Niemiec - Vincenzo Grifo.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy Braga miała szansę, by ponownie wyjść na prowadzenie, jednak z rzutu karnego nie trafił Rodrigo Zalazar. O wyniku spotkania zadecydował gol strzelony w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Zwycięstwo ekipie z Portugalii dał Mario Dorgeles.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Braga miała zatem jednobramkową zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem. Mimo to mecz, który odbył się 7 maja nie potoczył się po myśli podopiecznych Carlosa Vicensa. Już w 6. minucie czerwoną kartkę obejrzał bowiem Mario Dorgeles. Gospodarze bezpardonowo wykorzystali grę w przewadze, zdobywając przed przerwą dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się Lukas Kubler i Johan Manzambi.

Druga połowa była bardziej wyrównana. W 72. minucie do bramki rywali ponownie trafił Kubler, jednak goście byli w stanie strzelić gola honorowego, którego autorem był Pau Victor. SC Freiburg wygrał drugie spotkanie 3:1 i zapewnił sobie awans do finału Ligi Europy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rywalizacja między Nottingham Forest a Aston Villą na pozór może wydawać się podobna. W pierwszym meczu półfinałowym, którego gospodarzem była ekipa z Nottingham, kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. W 71. minucie wynik spotkania z rzutu karnego ustalił Chris Wood.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mimo porażki w pierwszym spotkaniu Aston Villa, w której szeregach występuje reprezentant Polski - Matty Cash, w rewanżowym starciu na swoim boisku ruszyła do ataku. Jako pierwszy na listę strzelców w 36. minucie wpisał się Ollie Watkins. Prawdziwa kanonada rozpoczęła się jednak po przerwie.

W 58. minucie z 11. metra trafił Emiliano Buendia, natomiast później swoimi umiejętnościami popisał się John McGinn. Szkocki pomocnik pokonał bramkarza rywali w 77. i 80. minucie, tym samym przypieczętowując zwycięstwo swojego zespołu i zapewniając awans do finału europejskiego pucharu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport