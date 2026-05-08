Tak wyglądały półfinały Ligi Konferencji. Mecz w Krakowie i zacięta walka o awans (WIDEO)

Pierwsze mecze półfinałów Ligi Konferencji zostały rozegrane 30 kwietnia. Wtedy świetnie w mecz rozgrywany na stadionie Wisły Kraków weszli piłkarze Crystal Palace. Ekipa z Anglii wyszła na prowadzenie w rywalizacji z Szachtarem Donieck już w pierwszej minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Ismaila Sarr.

Na kolejne trafienia kibice musieli poczekać do drugiej połowy. W 47. minucie wynik wyrównał Oleg Ocheretko. Po tym golu zespół z Premier League ruszył do ataku. W 58. minucie do bramki gospodarzy trafił Daichi Kamada, a w 84. minucie wynik spotkania ustalił Jorgen Strand Larsen.

Crystal Palace miało zatem sporą zaliczkę przed rewanżem, a początek starcia na Selhurst Park był równie udany dla przedstawicieli brytyjskiego futbolu. W pierwszej połowie do własnej bramki trafił bowiem obrońca Szachtaru Pedro Henrique. Jeszcze przed przerwą piłkarze klubu zza naszej wschodniej granicy doprowadzili do wyrównania za sprawą Eguinaldo.

Zwycięstwo londyńskiej ekipy ostatecznie przypieczętował Sarr. Senegalski napastnik wpisał się na listę strzelców w 52. minucie i zapewnił swojej drużynie awans do finału.

Rywalizacja między Rayo Vallecano a RC Strasbourg była bardziej wyrównana. W sumie w tym dwumeczu padły tylko dwie bramki. Podczas premierowego starcia, które odbyło się w Hiszpanii, o zwycięstwie klubu z La Ligi zadecydowało trafienie Alemao z 54. minuty.

Co ciekawe, bohaterem rewanżowego spotkania również był Brazylijczyk, który tym razem trafił do bramki przeciwników w 42. minucie. Francuska drużyna miała jeszcze szansę, by strzelić gola honorowego, jednak w czwartej minucie doliczonego czasu z rzutu karnego nie trafił Julio Enciso.

